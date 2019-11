Crece mercado vegano en Chile: ya hay más de 300 productos certificados en el país

El 2019 ha sido un gran año para los amantes de los animales y su cuidado. A través de Fundación Vegetarianos Hoy se han certificado cerca de 150 productos y más de 20 marcas, tanto nacionales como internacionales, las que se han comprometido por un futuro más sustentable y respetuoso con los animales.

Siguiendo la misma línea, para 2020 esperan duplicar la cifra y aumentar las posibilidades en el mercado para la población vegana del país, que aumenta día a día.

Pese a que actualmente muchas empresas etiquetan sus productos como veganos no siguen los requisitos o parámetros que deberían para poder determinarse como plant-based. ¿Qué indica entonces que algo es vegano? Para Vegetarianos Hoy son productos que en su fabricación no utilizan ningún ingrediente de origen animal. Por lo mismo, no pueden contener huevos, leche, miel, lana, baba de caracol ni otro subproducto proveniente de los animales.

Es importante destacar también que en ningún momento puede haber sido testeado en animales, tanto el resultado final como sus procesos.

Certificación

Hoy, dentro del país existen dos tipos de certificaciones veganas que acreditan este tipo de productos: V-Label y Sello Vegano.

“Fundación Vegetarianos Hoy es la única organización nacional que cuenta con le licencia para entregar el sello V-Label en Chile y Latinoamérica. A un año de su llegada a Chile estamos muy alegres con la recepción tanto de las personas veganas como de las marcas que han tomado la iniciativa para certificarse y ampliar el mercado 100% vegetal”, afirma Ignacia Uribe, directora general de la organización.

Desde la fundación, explican que V-Label, de origen suizo, cuenta con reconocimiento a nivel internacional y con más de 20.000 productos certificados actualmente. Su conocida V de color verde con una hoja al lado derecho se ha convertido en un distintivo que últimamente han integrado marcas como Starbucks, Mia Luna, Rikü, entre otras.

Todas están disponibles en la aplicación Plan V, desarrollada por la fundación para ayudar a las personas a cambiar su estilo de vida de forma saludable. Esta aplicación es completamente gratuita, y está disponible para dispositivos iOS y Android.