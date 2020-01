Claves para evitar estafas en arriendos de temporada

¿Preocupado de que ese aviso de departamento sea real? Sospechar siempre de precios muy baratos y chequear que la vivienda que le interesa exista realmente a través de mapas en línea, son recomendaciones que le ayudarán a evitar estafas en arriendos temporales.

Organismos como Sernatur con su campaña #EligeChile están intentando potenciar el turismo local. Si va tomar un poco de aire fuera de su ciudad o si cambió sus vacaciones en el extranjero por un destino nacional y busca alojamiento para pasar unos días, el Círculo de Corredores de Propiedades le entrega seis consejos para evitar fraudes:

1. Verifique que la vivienda exista: se recomienda utilizar herramientas digitales como Google Maps y Street View para chequear que efectivamente la propiedad se encuentre en la dirección indicada y corresponda con las características descritas en el anuncio. “Es importante hacerlo sobre todo en el caso de anuncios de plataformas menos formales”, argumenta Tomás Mena, director del Círculo de Corredores de Propiedades.

2. El truco para saber si la foto corresponde con la vivienda: existe un método simple que permite rastrear una imagen en internet. Consiste en hacer clic con el botón derecho del mouse en la opción “buscar imagen en Google”. Automáticamente podrá ver en el buscador el origen de la fotografía y los diferentes sitios donde ha sido publicada. Lógicamente si la misma imagen aparece en diversas ofertas, es un aviso falso.

3. El contrato no es obligación, pero ayuda: la ley establece que para arriendos inferiores a tres meses no es necesario firmar contrato, pero una forma de asegurar la veracidad del arriendo y evitar cualquier problema es con dicho documento. Este debe establecer todas las características ofrecidas con anterioridad en relación con el inmueble, para que así no le carguen ningún costo que no sea realmente atribuible a su estadía.

4. La formalidad sí es importante: la recomendación al buscar un arriendo temporal es recurrir a una corredora de propiedades con domicilio y representantes identificados. Sospeche de cualquier aviso cuyo origen no pueda chequear.

5. Que no le pasen gato por liebre: se aconseja llegar al inmueble arrendado con luz de día. De esta manera, se puede poner mayor atención a las condiciones de su infraestructura y hacer una recepción más detallada de la vivienda, para evitar que posteriormente le atribuyan algún daño que no corresponde a su estancia.

6. Lo barato cuesta caro y no pague antes. Sospeche siempre de los precios que le parezcan demasiado baratos y no realice ningún pago sin realizar la verificación de que la vivienda existe y realmente está en arriendo. “Las falsas ofertas no permiten que las personas visiten el lugar que se quiere arrendar y tampoco dejan su información de contacto u otros datos que permitan a las personas comunicarse con ellos. No hay que realizar pagos por adelantado antes de conocer a quien le estamos arrendando”, explica Mena. Lo ideal es visitar siempre la propiedad y, si no es posible, solicitar un documento que acredite que la persona que arrienda es dueño de la propiedad o tiene la representación del dueño.