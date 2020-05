Industria gastronómica espera mejorar ventas en el Día de la Madre gracias al delivery y opción para llevar

Cada año, los locales gastronómicos se preparan anticipadamente para cubrir de la mejor manera uno de los días de mayor concurrencia, demanda e ingresos. Reservas, menús y atenciones especiales son parte de la operación de la fecha con mayor afluencia de comensales.

Sin embargo, el escenario actual derivado de las restricciones sanitarias impuestas por el Covid -19, que prohíbe la atención de público en los restaurantes, ha obligado a la industria a buscar alternativas para seguir funcionando. En esta celebración, a puerta cerrada, se barajan las mejores opciones para delivery o take away.

“El llamado es a celebrar a las madres como siempre lo hacen, pero esta vez utilizando las aplicaciones de delivery o servicio para llevar almuerzo o cena, trasladando la buena mesa del restaurante al calor del hogar”, señala Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía (Achiga).

Este formato de ventas ha crecido de forma importante durante la pandemia. Tanto, que Achiga considera que llegó para quedarse en la operación habitual de los restaurantes, aunque sin suplir un servicio presencial en los locales.

El delivery ha servido para mitigar, en parte, los efectos económicos que supone tener la cortina abajo el mejor día de ventas del año, donde los restaurantes comercializan un 37% más y la industria en general sube sus ventas en un 46%, dado que a esta celebración se suma un 7% adicional de establecimientos que no abren habitualmente el día domingo, según datos proporcionados por Toteat Restaurant Manager.

“Aunque este año no podemos celebrar junto a nuestros clientes como hubiésemos querido, esperamos volver a abrir nuevamente para recibir a todas las madres, familias y amigos, volviendo a ser el punto de encuentro, que estamos seguro son nuestros negocios”, concluyó Picallo.

Si bien no todos los establecimientos brindan los servicios de delivery o take away, una parte importante de los asociados se encuentran operando de esta forma para llegar a las casas.