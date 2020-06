Citroën ë-SpaceTourer: el vehículo polivalente lanza su versión 100% eléctrica

Polivalencia. Esa es la definición del Citroën SpaceTourer que transporta entre 6 y 9 personas con un alto nivel de confort, versatilidad y diseño, con una visión moderna de un segmento que ha evolucionado hacia una estética y unas prestaciones más cercanas a los vehículos de pasajeros.

Construido con la plataforma multienergía EMP2 de Groupe PSA, su arquitectura eficiente se adapta a cualquier uso y ofrece más espacio, volumen de maletero y maniobrabilidad.

Ahora la nueva variante 100% eléctrica se inscribe en la estrategia de electrificación de Citroën "Inspired by You All", con el lanzamiento en 2020 de 6 modelos electrificados, asequibles para la gran mayoría y con una oferta adaptada a cada segmento.

Así cubre las expectativas de diversos tipos de clientes que tienen como común necesidad el conjugar libertad de movimiento y con mínimo impacto ambiental, desde profesionales del transporte de personas a familias numerosas, manteniendo todas las

ventajas de las versiones con motor de combustión pero sin emisiones.

El ë-SpaceTourer estará disponible en 3 medidas de carrocería (XS: 4,60 m – M: 4,95 m – XL: 5,30m), todas con sus 1,90 m de altura, ofreciendo así un acceso sencillo a los subterráneos. El vehículo es muy funcional, con puertas laterales deslizantes manos libres, una luneta trasera que se abre y numerosos compartimentos portaobjetos.

El nuevo modelo se comercializará con dos potencias de batería diferentes, asociadas a dos niveles de autonomía: batería de 50 kWh (construida con 18 módulos) ofrece hasta 230 kms en ciclo WLTP, mientras que con la batería de 75 kWh (27 módulos) ofrece hasta 330 km.

Latería de iones de litio implantada bajo el suelo, almacena y proporciona la energía necesaria para el funcionamiento del motor eléctrico, la calefacción y el aire acondicionado. Su nivel de carga está representado por un indicador y un testigo de reserva en el cuadro de instrumentos. Esta batería tiene una garantía de 8 años o 160.000 Km para un 70% de su capacidad de carga (con

certificado de capacidad de la batería tras cada revisión).

El motor eléctrico permite una conducción agradable y fluida, sin cambios de marchas, con un par motor disponible inmediatamente y, por supuesto, sin emisiones de CO 2 . Ofrece una potencia máxima de 100 kW (136 Hp), con un par máximo de 260 Nm. Alcanza una velocidad máxima de 130 km/h en cualquiera de los modos que se utilicen: Eco, Normal y Power.

Es sencillo de recargar, tanto en un enchufe doméstico en casa como en el lugar de trabajo, en un punto de carga acelerado o super rápido, como en una electrolinera.

La boca de carga está situada en la aleta delantera izquierda y la carga se realiza en modo Parking. Hay dos tipos de cargadores incorporados que responden a cualquier tipo de usos y todas las soluciones de recarga del cliente. De serie, este modelo incluye un cargador monofásico de 7,4 kW y, como opción, un cargador trifásico de 11 kW. Existen tres posibilidades de recarga: Carga doméstica que necesita un cable de modo 2 (uso en el domicilio, el lugar de trabajo o un estacionamiento), Carga acelerada privada o pública que necesita la instalación de un punto de carga rápida y Carga super rápida en electrolinera pública.