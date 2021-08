Llega el modelo híbrido más conveniente del mercado

Con el objetivo de cumplir con su compromiso de ser un aporte medioambiental, a través de innovadoras tecnologías en sus nuevas generaciones de automóviles, Suzuki ha apostado con fuerza por los motores híbridos.

Para no complicar a los conductores en este primer paso, la marca japonesa ha optado por modelos híbridos de fácil uso, que no requieren intervención del usuario para su recarga (no se enchufan), ya que el proceso se hace de manera automática al interior del vehículo.

Con esta tecnología se aportan kilómetros adicionales, un empuje extra y más rapidez, en situaciones donde se necesita un mayor dinamismo en la conducción. Además, reduce el consumo y emisiones de gases contaminantes.

En la gama de la firma japonesa a nivel mundial, existen tres tipos de hibridación distinta, que se ajustan a los diversos usos de sus vehículos. La primera de ellas es la Hibridación Ligera (Mild Hybrid o MHEV), con sistemas de 12 o 48 volts que apoyan al motor principal y se encargan de algunas funciones específicas del vehículo. En este caso el conductor solo siente su presencia al notar que el combustible dura mucho más.

Un paso más arriba está el sistema Híbrido Autorecargable (HEV) o Full Híbrido, con un motor eléctrico con batería que se carga con los frenos degenerativos y otras acciones del motor térmico. Nuevamente aquí el conductor no siente nada, pero sí puede ver un resumen de su funcionamiento en la pantalla, notando que el combustible, nuevamente, dura mucho más.

Finalmente está el sistema Híbrido Enchufable (PHEV), en este caso el conductor debe recargar la batería de 18,1 kWh del motor en tomacorrientes especiales o convencionales. Los modelos que utilizan este sistema cuentan con autonomía específica en modo eléctrico, y además de apoyar al motor a combustión.

La nueva apuesta

Así llega a Chile el Suzuki Swift Hybrid, que además recoge los cambios estéticos incorporados al modelo en su última actualización, con líneas más suaves y atractivas, que aportan carácter y un estilo urbano sin comprometer la eficiencia aerodinámica.

Proveniente de Japón, el Swift híbrido se diferencia por detalles estéticos como el nuevo diseño de llantas de 16” exclusivas para esta versión, además de luces día y neblineros delanteros y traseros también, solo para este modelo.

En el habitáculo se incorporó un nuevo panel de instrumentos donde se visualiza el flujo de energía del motor eléctrico, además de un indicador especial que señala cuando el vehículo se encuentra en fase de regeneración de energía (especialmente en la desaceleración).

Además de esto, también se incorporaron elementos de equipamiento que buscan mejorar la experiencia a bordo, tales como pantalla multimedia táctil de 9” compatible con Apple CarPlay y Android Auto, y cargador inalámbrico para teléfonos celulares compatibles.

En cuanto a seguridad, el modelo ofrece seis airbags (frontales, laterales y de cortina), frenos ABS con EBD y ESP, asistente de frenada, asistente de partida en pendiente, cámara y sensores de retroceso y un nuevo Sistema Start /Stop que se activa cuando el vehículo llega a los 15 km/h, deteniendo el motor para mayor eficiencia.

Tecnología para todos

El Swift Hybrid equipa una tecnología exclusiva que permite unir su motor 1.2 litros Dualjet a un sistema eléctrico de bajo voltaje (12 volts), que asiste durante los momentos de conducción donde se necesita mayor fuerza, obteniendo un excelente desempeño gracias a sus 88 CV y 120 Nm de torque, gestionados por una transmisión manual de cinco velocidades.

Con todo esto, el Swift Hybrid registra una relación peso-potencia de 9,8 kilos por caballo, suficiente para un desempeño dinámico y eficiente que transmite gran emoción al volante.

El sistema eléctrico del Swift Hybrid se denomina SHVS (Smart Hybrid Vehicle by Suzuki) y convierte a este modelo en un Mild Hybrid. El conjunto se compone por el ISG o Sistema Integrado de Generación y Asistencia Eléctrica, que asegura una óptima carga de las baterías de ion litio para una vida útil más larga, además de trabajar como motor de arranque y asistencia al propulsor térmico al iniciar la marcha o al requerir mayor aceleración.

Las grandes diferencias entre esta tecnología y la de un Full Hybrid radican principalmente en la nula intervención del usuario en el sistema eléctrico, por lo que no hay que enchufar ni cargar las baterías de manera manual. Otro punto importante para destacar es que, al ser de 12 volts, este sistema no requiere de indicaciones especiales para su manipulación, siendo tan seguro que incluso se ubicaron las baterías bajo el asiento del conductor.

Ideal para quienes quieren dar un paso más en pro del medio ambiente, el modelo se presenta como el híbrido más accesible del mercado y como el modelo más rendidor del portafolio de Suzuki.