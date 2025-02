Juego Limpio: enero, el mes récord del calentamiento global

¡Hola! Está duro el calor, ¿no? Y si se está a la intemperie en una plaza de cemento es insoportable; o cerca de incendios forestales, literalmente infernal.

Mientras en gran parte de La Araucanía siguen con toque de queda y con más de 29 focos de incendios activos, en esta edición quise preguntarme: ¿cuál es el estado al día de hoy, o más correctamente al mes recién pasado, del calentamiento global? En este número te traigo algunos datos relevantes. Aquí, un botón de muestra: el 2024 fue el año en que más temperatura registró el planeta, y enero de 2025 ya lo superó. Nunca en la historia se había registrado un nivel tan caliente.

En este número te traigo algunos datos relevantes. Aquí, un botón de muestra: el 2024 fue el año en que más temperatura registró el planeta, y enero de 2025 ya lo superó. Y siguiendo con estas ediciones veraniegas acotadas pero al hueso, te cuento que ayer lunes se cumplió el plazo impuesto por la ONU para que los países entregaran sus planes de acción climática (NDC). Chile está en deuda, aunque avanzando.

Y como no todo lo que brilla es oro, he querido ponerte al tanto de en qué va la ley chilena contra el greenwashing. Aunque no podríamos decir que duerme el sueño de los justos, yo te diría que al menos en el Senado se está echando una siesta.

Y finalmente te traigo una historia singular: la del científico que Trump puso al mando de la NOAA, la agencia climática más importante del mundo. Si no te has informado ya, puede que no lo creas.

Bien, como ya es costumbre, una vez terminada la sinopsis, te recomiendo que te abroches el cinturón, que en esta edición de Juego Limpio vamos rápido.

1

Temperaturas y siniestros extremos: el rostro del calentamiento global

Cuando una provocación supera los límites, se dice que se está “echando leña al fuego” o “apagando el incendio con bencina”. Aunque son sabios ambos dichos, hoy por hoy en todo el mundo se sabe que el acelerante más peligroso es el viento, en combinación con el calor extremo.

El último balance de Senapred en Chile es alarmante. La crisis por incendios forestales mantiene en alerta roja a Ñuble, Biobío y La Araucanía, con 29 siniestros en combate y más de 10.900 hectáreas afectadas.

Lo que ahora pasa en Chile, hace solo algunas semanas sacudió a Estados Unidos, antes a la Amazonía, Australia y un sinfín de rincones en el mundo. ¿Pero cuál es es el estado del calentamiento global al mes de enero?

Veamos.

El Servicio de Cambio Climático de Copernicus confirmó que enero de 2025fue el mes más cálido jamás registrado en el planeta. La temperatura global a nivel de superficie alcanzó un promedio de 1,75 °C por encima de los niveles preindustriales, lo que marca un hito en la crisis climática global. De los últimos diecinueve meses, dieciocho han superado el umbral de 1,5 °C.

¿Cuál es el significado de que se supere dicho umbral?

El umbral de 1,5 °C establecido en el Acuerdo de París se refiere al calentamiento promedio a largo plazo y no a registros mensuales aislados. Sin embargo, el hecho de que múltiples meses consecutivos superen este umbral indica que el calentamiento global continúa intensificándose , acercándose a un punto de inflexión irreversible.

, acercándose a un punto de inflexión irreversible. Las temperaturas fueron superiores a la media en varias regiones del mundo , incluyendo Europa, el noreste y noroeste de Canadá, Alaska y Siberia. También se observaron anomalías térmicas en Sudamérica, África, Australia y la Antártica.

, incluyendo Europa, el noreste y noroeste de Canadá, Alaska y Siberia. También se observaron anomalías térmicas en Sudamérica, África, Australia y la Antártica. ¿Qué pasa en la superficie del mar? La temperatura media para enero de 2025 en la franja 60°S-60°N fue de 20,78 °C, el segundo valor más alto registrado para este mes, quedando apenas 0,19 °C por debajo del récord de enero de 2024. En el Pacífico ecuatorial oriental las temperaturas se mantuvieron cerca o por encima de la media, lo que sugiere una desaceleración de La Niña.

El calentamiento global, sin embargo, no solo impacta en las temperaturas, sino también en la distribución de las precipitaciones.

Durante enero de 2025, se observaron condiciones más húmedas de lo normal en Alaska, Canadá, el centro y este de Rusia, el este de Australia, el sureste de África y el sur de Brasil. En estas regiones, las precipitaciones excesivas provocaron inundaciones y daños materiales significativos.

en Alaska, Canadá, el centro y este de Rusia, el este de Australia, el sureste de África y el sur de Brasil. En estas regiones, las precipitaciones excesivas provocaron inundaciones y daños materiales significativos. Por el contrario, en otras áreas se experimentó un déficit de precipitaciones,como el suroeste de Estados Unidos y el norte de México, el norte de África, Oriente Medio, Asia Central, el este de China, gran parte del sur de África y el sur de Sudamérica y Australia. Estas condiciones de sequía agravaron el aumento del riesgo de incendios forestales.

La crisis climática también se refleja en la reducción del hielo marino.

En el Ártico la extensión del hielo en enero de 2025 fue la más baja jamás registrada para este mes, con un 6% por debajo de la media , similar a la cifra de enero de 2018. Las anomalías de concentración de hielo fueron más marcadas en el sector oriental canadiense, incluyendo la bahía de Hudson y el mar de Labrador, así como en el norte del mar de Barents.

, similar a la cifra de enero de 2018. Las anomalías de concentración de hielo fueron más marcadas en el sector oriental canadiense, incluyendo la bahía de Hudson y el mar de Labrador, así como en el norte del mar de Barents. En la Antártica la extensión del hielo marino fue un 5% inferior a la media, aunque relativamente más cercana a los valores normales en comparación con los mínimos históricos registrados en 2023 y 2024. En el mar de Amundsen se observaron concentraciones superiores a la media, mientras que en otras áreas antárticas las condiciones fueron más variables.

2

Retraso en planes nacionales y el futuro del clima global

Este lunes 10 de febrero expiró la fecha límite establecida por la ONU para la presentación de los planes nacionales sobre el clima, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés).

Hasta la fecha, solo siete países han cumplido con la entrega de sus planes completos: Reino Unido, Brasil, Estados Unidos, Suiza, Nueva Zelanda, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay.

¿Por qué son importantes estos planes? Porque incluyen los nuevos objetivos de reducción de emisiones para 2035 y son fundamentales en la lucha contra el cambio climático. En conjunto, estos planes representan el 16% de las emisiones mundiales.

Porque incluyen los nuevos objetivos de reducción de emisiones para 2035 y son fundamentales en la lucha contra el cambio climático. En conjunto, estos planes representan el 16% de las emisiones mundiales. Además, estas NDC deberán incorporar elementos de financiación y adaptación, factores cruciales para evaluar si el mundo podrá cumplir el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

¿Y cómo estamos por casa? En deuda, pero avanzando. Ve aquí el rastreador de NDC.

Fuentes del MMA confirmaron a Juego Limpio que el anteproyecto de la NDC 2025 se encuentra finalizado y actualmente en consulta pública, tal como mandata el Acuerdo de Escazú.

Una serie de talleres a nivel nacional se realizarán de aquí a abril de este año, con el propósito de nutrir esta política climática –la primera bajo la Ley Marco de Cambio Climático– de las observaciones de la ciudadanía, así como también de los sectores público, privado, académico y científico.

Con posterioridad a recibir estos comentarios, se consolidará la versión final de la NDC 2025, lo cual está planificado para el primer semestre de este año.

Si bien la fecha límite oficial es el 10 de febrero, los retrasos en la presentación de las NDC –como en el caso de Chile– son frecuentes. En la ronda anterior, programada para febrero de 2020, solo 48 países habían entregado sus planes a finales de ese año. La mayoría de las naciones se pusieron al día recién en la COP26, celebrada a finales de 2021.

De lo planes que sí se entregaron, a nivel global se ha recibido con optimismo la ambiciosa meta de reducción de emisiones de Reino Unido, que ha fijado un objetivo del 81%. Expertos en el tema instaron a los demás países del G20 a seguir este ejemplo y presentar objetivos igual de robustos.

Expertos en el tema instaron a los demás países del G20 a seguir este ejemplo y presentar objetivos igual de robustos. Pero no todos los planes fueron bien recibidos.Nueva Zelanda, por ejemplo, fue criticada por aumentar su meta de reducción en solo un 1%, mientras que Canadá ha fijado una reducción que no mejora su compromiso anterior. Estos enfoques han generado dudas sobre la efectividad de las acciones climáticas en algunos países desarrollados.

Con solo siete propuestas formales hasta la fecha, los científicos no podrán evaluar completamente si las nuevas NDC actualizadas mantienen el calentamiento global dentro del límite de 1,5 ºC hasta finales de 2025.

La falta de datos y compromisos concretos plantea una incertidumbre significativa en la lucha contra el cambio climático.

Dato clave: Brasil, que organiza la COP30 este año en Belém do Pará, ha destacado las NDC como una prioridad central para la cumbre de noviembre.

Brasil, que organiza la COP30 este año en Belém do Pará, ha destacado las NDC como una prioridad central para la cumbre de noviembre. Durante la cumbre del G20 celebrada en 2024 en Río de Janeiro, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva instó a las naciones a adelantar sus plazos de neutralidad climática a 2040 o 2045 en lugar de 2050, con el objetivo de acelerar la transición hacia un mundo más sostenible.

3

Ley de Greenwashing en Chile duerme la siesta

De acuerdo con el estudio Nuevos Consumidores, publicado en 2024, el 81% de los consumidores considera que la sostenibilidad es utilizada únicamente como un eslogan publicitario para mejorar resultados comerciales.

Ese solo dato lleva a plantearse una pregunta elemental: ¿qué ha pasado en Chile con ley contra el greenwashing o lavado verde? A pesar de haber sido aprobada hace un año en la Cámara de Diputadas y Diputados, aún no avanza en el Senado.

¿Qué persigue la ley? La normativa contra el greenwashing busca erradicar frases genéricas como “100% sostenible” o “producto ecológico” sin una justificación clara y verificable.

La normativa contra el greenwashing busca erradicar frases genéricas como “100% sostenible” o “producto ecológico” sin una justificación clara y verificable. La ley contra el greenwashing impedirá que empresas promocionen su sustentabilidad si han sido condenadas por daño ambiental o sancionadas por la Superintendencia del Medio Ambiente por infracciones graves o gravísimas.

impedirá que empresas promocionen su sustentabilidad si han sido condenadas por daño ambiental o sancionadas por la Superintendencia del Medio Ambiente por infracciones graves o gravísimas. Además, evitará afirmaciones ambientales sin respaldo verificable,como el caso de productos que se publicitan como “100% reciclables” sin pruebas concretas.

Si la ley es finalmente promulgada, Chile podría convertirse en un referente en América Latina en la lucha contra el greenwashing. Esto impulsaría a otros países de la región a adoptar regulaciones similares para fortalecer la sostenibilidad empresarial.

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el compromiso con la economía circular en países como Chile, Colombia, México y Perú podría incrementar el PIB entre un 0,9% y un 2,2%, junto con generar aumentos en el empleo de entre un 1,2% y un 2,1% para 2030.

Estas medidas, además, contribuirían a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en un rango del 0,4% al 7,3%.

4

El retorno controvertido al NOAA del científico que respaldó a Trump en una información falsa

En el número anterior de Juego Limpio explicité por qué era importante hacer un seguimiento a las regresiones climáticas de Donald Trump, haciendo alusión al efecto mariposa dentro de la Teoría del Caos.

Hoy les traigo algo más singular. Recientemente, Trump nombró al científico Neil Jacobs como director de la Oficina Nacional de Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), la agencia climática más importante del mundo. ¿Pero qué tiene de singular? Bueno, Jacobs protagonizó un tremendo escándalo científico durante la primer gobierno de Trump, cuando respaldó un mapa adulterado por el mandatario, a sabiendas de que era falso.

Aquí te resumo la historia:

Al designar a Jacobs en la NOAA, Trump regresó a la cuna de ciencia climática al científico que encabezó la agencia de forma interina en 2019, durante el escándalo “Sharpiegate”. Este incidente ocurrió cuando Trump alteró un mapa del impacto del huracán Dorian, desatando una polémica sobre la manipulación de datos oficiales y la integridad científica en la NOAA.

El escándalo se originó cuando los meteorólogos del Centro Nacional de Huracanes informaron que Alabama no estaba en la trayectoria del huracán Dorian, contradiciendo un tuit del entonces presidente, donde alertaba a dicha población sobre el impacto del evento extremo en esa zona.

Como respuesta, Trump apareció posteriormente en cámara mostrando un mapa de la NOAA donde se podía leer que Alabama sí estaba en la trayectoria del Dorian. El mapa era falso.

La NOAA, bajo la dirección de Neil Jacobs, reprendió a los meteorólogos de Birmingham que se atrevieron a contradecir al presidente, lo que derivó en críticas por parte del inspector general del Departamento de Comercio, quien señaló que se había comprometido la credibilidad de la agencia, ya que los científicos solo habían cumplido con el deber de informar con evidencia científica y evitar así una falsa alarma pública a la población.

El huracán Dorian nunca golpeó Alabama.

La NOAA, responsable del Servicio Meteorológico Nacional y otras oficinas clave en la supervisión del clima y los océanos, ha sido blanco delProyecto 2025, un plan conservador que busca reformas en diversas agencias federales durante este segundo mandato de Trump. Dicho plan aboga por la división de la NOAA y critica a la agencia como un actor principal en la “industria del alarmismo sobre el cambio climático”.

El escándalo “Sharpiegate” –el nombre del caso alude a los marcadores Sharpie que usa Trump– reveló una serie de intercambios internos en la NOAA que evidenciaron presiones políticas sobre los pronósticos meteorológicos.

Un informe del inspector general detalló mensajes y llamadas a altas horas de la madrugada, exigiendo una línea oficial alineada con la declaración inicial de Trump sobre la trayectoria del huracán. Jacobs, quien fue parte de estas decisiones, reconoció que la situación se salió de control.

Ahora, con su nominación nuevamente sobre la mesa, el retorno de Jacobs a la NOAA plantea preguntas sobre el futuro de la agencia bajo la actual administración de Trump.

Mientras algunos defienden su trayectoria y conocimientos científicos, otros advierten que su rol en el “Sharpiegate” sigue siendo un recordatorio de los riesgos de la interferencia política en la ciencia climática.

Aunque con sudor, llegamos al final. Cuídense de los rayos UV. Nos reencontramos la próxima semana, en una nueva edición de Juego Limpio.

Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.