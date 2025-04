Día de la Tierra: el 72% de chilenos creen que se puede hacer más ante crisis climática

¡Hola! En más de una ocasión he escuchado la paradoja de que donde comienza todo, también amenaza con terminar. Y esto, en un día como hoy, en que muchos países del mundo celebran el Día de la Tierra, es especialmente controvertido en Estados Unidos, donde actualmente se lidera un campaña global por borrar con el codo todos los avances en la lucha ambiental.

Y es controvertido porque precisamente en ese país partió todo. El 22 de abril de 1970, más de 20 millones de personas en EE.UU. salieron a las calles, convocadas por el senador demócrata Gaylord Nelson, para protestar por los impactos de la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el deterioro ambiental.

Ese primer Día de la Tierra se convirtió así en un momento decisivo en la historia del ambientalismo moderno. La presión pública derivada de esa movilización ayudó a crear la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y leyes como la Ley de Aire Limpio en EE.UU. Las mismas que hoy son amenazadas.

En esta edición de Juego Limpio les traigo un menú de temas relacionados.

En el primero de estos, damos cuenta de los resultados de la encuesta global de Ipsos sobre personas y cambio climático. Para Chile es un tema prioritario y más del 70% cree que podemos hacer más para revertir las crisis ambientales. Esto, en medio de los últimos informes científicos que revelan que los océanos se están calentando 4,5 veces más rápido que en la década del 80.

Para evitar sesgos de información, les cuento también una buena noticia. Por primera vez en la historia existe una plataforma de datos abiertos que registra en todo el mundo las emanaciones de gases de efecto invernadero. Algo así como una Terminal Bloomberg del planeta.

Entre los casos locales, abordo también en qué va la lucha de los vecinos del Parque Nacional La Campana, que se oponen a la expansión de miles de loteos en la Reserva de la Biósfera. La inmobiliaria ya tiene demandados a 17 vecinos por miles de millones de pesos.

En esta edición además les traigo una síntesis del desarrollo actual del proyecto de ley “Ríos protegidos”; y en la sección de eventos y recomendaciones, les dejo cuatro actividades para conmemorar presencialmente o de manera virtual el Día de la Tierra.

Bien, como ya es de costumbre, comienza la cuenta regresiva.

5, 4, 3, 2, 1… ¡Partimos con Juego Limpio!

1

Chile: uno de los países líderes en conciencia climática

Hace un par de generaciones no recuerdo mucho más celebraciones –fuera de efemérides nacionales y religiosas– que el Día de la Madre y el Día del Padre. Con los años se ha dispuesto de un día prácticamente para casi todo. Ciertamente, cuando todo se celebra, las causas pueden tornarse pueriles, pero detrás de muchos de estos días se esconde un propósito: el llamado a la acción. Así, hace poco celebramos el Día Mundial del Agua, el Día de los Glaciares, y muchos más.

De todos estos, hay uno mucho más antiguo. Desde antes de que habláramos de calentamiento global o cambio climático. Me refiero al Día de la Tierra, que cumple hoy, 22 de abril, 55 años. Dentro de las cientos de actividades, se espera la participación de al menos 192 países y más de mil millones de personas en todo el mundo.

¿Cuál es el estado del arte en este nuevo aniversario? En Juego Limpio abordaremos algunas claves, basándonos en un reciente estudio sobre el impacto energético en los océanos y en una encuesta mundial, en donde veremos qué tanto nos importa a los chilenos el planeta.

Como he venido sosteniendo que la información que no es oportuna pierde su eficacia, comparto con ustedes los datos del aceleramiento del calentamiento global, publicados hace pocos días en la revista Environmental Research Letters.

¿Qué dice? Confirma que los océanos se están calentando 4,5 veces más rápido que en los años 80.

Entre 2019 y 2023, el calentamiento fue de 0,27 °C por década, en comparación con apenas 0,06 °C entre 1985 y 1989. Esto muestra que la temperatura superficial del mar está aumentando a un ritmo alarmante, con una aceleración 4,5 veces mayor en menos de cuatro décadas.

El análisis, liderado por el profesor Chris Merchant, de la Universidad de Reading (Reino Unido), utilizó datos satelitales recopilados entre 1980 y 2023 por la Iniciativa sobre el Cambio Climático (CCI) de la Agencia Espacial Europea (ESA).

El principal motor de este calentamiento estaría en el desequilibrio energético provocado por el aumento de gases de efecto invernadero, que impiden que la Tierra libere al espacio la energía que recibe del Sol.

El informe despeja también un mito de uso frecuente entre los negacionistas. Aunque fenómenos como El Niño, erupciones volcánicas y cambios solares generan fluctuaciones temporales en la temperatura marina, el estudio concluye que estos no modifican la tendencia global de calentamiento acelerado.

*Si quieren profundizar en el tema, miren este video que les dejo AQUÍ.

¿Qué tanto nos importa a los chilenos lo que está pasando en el planeta? Según el último informe global de Ipsos, Las Personas y el Cambio Climático –que pueden revisar AQUÍ–, la preocupación por el cambio climático es un tema prioritario.

El estudio, que encuestó a casi 24 mil personas en 32 países, muestra que en Chile un 72% de la población considera que el país debería intensificar sus esfuerzos frente a la crisis climática.

El informe también destaca que e l 68% de los chilenos opina que las empresas están fallando a sus clientes y empleados si no actúan ahora para enfrentar el cambio climático.

si no actúan ahora para enfrentar el cambio climático. Esta percepción se alinea con una visión crítica sobre el rol del Gobierno: dos de cada tres encuestados (67%) creen que el Estado está fallando a sus ciudadanos si no toma medidas urgentes.

si no toma medidas urgentes. Más de la mitad (53%) considera crucial impedir que la temperatura global promedio supere los 1,5 °C, aunque este límite ya fue rebasado en 2024, con un aumento de 1,6 °C.

En cuanto a la conciencia del problema, en Chile un 72% de los encuestados afirma que la última década ha sido la más calurosa registrada. Además, un 77% dice estar preocupado por los impactos del cambio climático en el país.

En comparación global, Chile ocupa el cuarto lugar en percepción del aumento de temperaturas, solo por detrás de Colombia, México y Brasil.

Pero así como en nuestro país se destaca la conciencia, no podríamos decir lo mismo del compromiso personal. Si bien el 72% de los chilenos sostiene que, si las personas no actúan ahora, se estará fallando a las futuras generaciones, esta cifra representa una baja de 16 puntos respecto a 2021, lo que sugiere un desgaste en la percepción de responsabilidad individual.

A pesar de que este último escenario resulta preocupante, los datos muestran una visión optimista respecto al impacto de las energías renovables. Solo el 27% cree que restringir los combustibles fósiles dañaría más la economía que el propio cambio climático. En contraste, un 43% cree que la transición energética generaría más empleos y un 33% opina que contribuiría a reducir la pobreza y la desigualdad social.

Como síntesis, Miguel Pinto, subdirector de Estudios Públicos de Ipsos Chile, dice que los resultados muestran que “hay espacio para mayor acción en este ámbito”. Solo uno de cada cuatro chilenos cree que el país está haciendo demasiados sacrificios para enfrentar la crisis climática, lo que posiciona a Chile entre los países con menor resistencia a implementar medidas más drásticas.

2

Climate TRACE: la Terminal Bloomberg para la salud de la Tierra

Esta noticia para los investigadores y para el público general debiera resultar alentadora. Por primera vez en la historia, el mundo tiene acceso mensual, casi en tiempo real, a datos precisos y verificables sobre quién contamina, cuánto y dónde.

Hace poco menos de un mes, exactamente el 28 de marzo de 2025, se marcó un antes y un después en la lucha contra el cambio climático. Ese día, se lanzó la primera actualización mensual global de emisiones de gases de efecto invernadero derivada de observaciones directas.

Ojo que esto es clave: no se trata de estimaciones normativas ni de promesas autodeclaradas, sino de datos concretos generados por Climate TRACE, una plataforma considerada por muchos como la Terminal Bloomberg del planeta.

Respaldada por el exvicepresidente estadounidense Al Gorey presentada en la Cumbre Climática COP29 en Bakú, Azerbaiyán, Climate TRACE establece una nueva referencia para la transparencia y la urgencia en materia climática. En lugar de esperar años por cifras oficiales, ahora inversores, reguladores, aseguradoras y gobiernos pueden consultar mensualmente datos de emisiones con apenas 60 días de retraso.

La actualización correspondiente a enero de 2025 muestra que las emisiones globales totalizaron 5.260 millones de toneladas de CO₂ equivalente, un descenso del 0,59% respecto a enero del año anterior. El metano, gas de efecto invernadero más potente que el CO₂, se mantuvo estable en 32,24 millones de toneladas.

El desglose sectorial revela tendencias dispares: mientras el transporte redujo sus emisiones en un 1,6%, los sectores de residuos y fabricaciónmostraron aumentos. En cuanto a los países, China lideró las reducciones con una baja del 1,1% (17,4 millones de toneladas menos), seguida por la Unión Europea (-0,53%), Estados Unidos (-0,28%) y Rusia (-0,18%). India apenas redujo un 0,03%.

Para evitar sesgos, hay que aclarar que Climate TRACE no es una institución, sino una coalición de más de 100 organizaciones que han unido fuerzas para crear el inventario de emisiones más detallado jamás compilado.

A través de una red de más de 660 millones de fuentes monitorizadas –centrales eléctricas, fábricas, buques, granjas y más– y usando algoritmos de inteligencia artificial, imágenes satelitales térmicas y espectrales, así como validación terrestre, la plataforma transforma un panorama antes opaco en un tablero de control vivo del clima.

En otras palabras, estamos hablando de una contabilidad climática en alta definición.

¿Qué incluyen estas actualizaciones?

Emisiones globales totales en CO ₂ e , CO ₂ , metano (CH ₄ ) y óxido nitroso (NO ₂ ) .

, , y . Datos desglosados por país, región, sector económico, más de 9 mil áreas urbanas y hasta nivel de activos individuales (como fábricas o barcos).

y hasta (como fábricas o barcos). Información sobre contaminantes no relacionados con el cambio climático, como dióxido de azufre o carbono negro.

Además, las actualizaciones pueden incluir revisiones a datos previos, mejoras metodológicas y la incorporación de nuevas fuentes de emisión, conforme avanzan las capacidades técnicas de la coalición.

Para ver la última publicación de datos, consulten la pestaña “Publicaciones de Datos” en la página “Noticias y Perspectivas” del sitio web de Climate TRACE o las Notas de la Versión y el registro de cambios en GitHub.

3

Rey del “lavado verde” eleva a 17 los vecinos demandados por oponerse a expansión inmobiliaria

En la Quinta Región hay un área considerada un oasis para la palma chilena y para la conservación de flora endémica: el Parque Nacional La Campana. Declarado Reserva de la Biósfera, desde hace ya varios años es sinónimo de lucha ambiental, de una confrontación –hasta ahora sin precedentes– de un grupo de vecinos que se han opuesto a la multiplicación de los loteos en un sector del cerro por una empresa inmobiliaria, la que asegura sentirse afectada por el activismo contra el proyecto y que ya ha demandado a 17 de estos vecinos por varios miles de millones. Cifras, ciertamente, irracionales.

En noviembre de 2023, escribí este artículo: Familia del “Rey del lavado verde” demanda por más de $10 mil millones a defensores ambientales. En esta nota conté que las acciones contra los defensores pasaron de la amenaza anónima a la presión judicial, a través de instrumentos jurídicos.

En efecto, las denuncias formuladas por estos vecinos de la comuna de Hijuelas contra los propietarios de la Inmobiliaria Oasis de La Campana SpA –los hermanos Francisco y Mauricio Moreno Sagredo– llevaron a que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) abriera por entonces un proceso sancionatorio contra la empresa, por eludir la normativa vigente, permitiendo una explosión inmobiliaria de miles de loteos sin contar con una Resolución de Calificación Ambiental.

Por esta infracción, calificada como gravísima, la compañía se arriesga a una multa que supera los $7.500 millones y ha presentado dos Programas de Cumplimiento. El primero fue rechazado y el segundo sigue en trámite.

Apenas unas semanas después de este proceso, los propietarios de la firma interpusieron demandas civiles contra los denunciantes por el daño patrimonial. Las demandas, en su conjunto, suman más de $10.000 millones, una cifra incluso superior a la multa a la que se arriesga la empresa. En ese momento, la mayoría de los demandados eran adultos mayores.

¿Qué pasó ahora? El asedio continúa, en palabras de Fernando López, presidente de la junta de vecinos. En conversación con Juego Limpio, López denuncia que la compañía hace poco más de un mes inició nuevas acciones civiles, esta vez contra todos los miembros de la junta de vecinos.

En su entorno familiar, cuenta que su esposa ya está demandada por cerca de $2 mil millones por la empresa, demanda que se suma a la que interpusieron contra él, pero en la que esta vez, a diferencia de la arremetida anterior, dejaron el cálculo del daño patrimonial en blanco.

Fernando López es categórico: “Es asedio sistemático. Buscan dos cosas: que nos cansemos, que perdamos dinero contratando abogados y que el resto de los vecinos que aún no han sido demandados abandonen la causa contra ellos. Es intimidación”.

Como contexto, cabe recordar que el proyecto Oasis de La Campana contemplaba originalmente 360 parcelas, sin embargo, en 2021 la inmobiliaria informó que el número total llegará a 2.142 lotes, los que, unidos a la parcelación Barrio Privado Lafquén, sumarán más de 2.500 parcelas junto al Parque Nacional, transformándose en un núcleo urbano fuera de toda regulación.

Luego de conocer los planes de ampliar el proyecto a más de 2 mil parcelas, en abril de 2022, los residentes del proyecto Oasis de La Campana –representados por su Junta de Vecinos– denunciaron a la inmobiliaria del mismo nombre ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

En el balance 2022, la Fundación Terram “premió” a Mauricio Moreno Sagredo, integrante del Consejo Consultivo Regional del Medio Ambiente de la Región Metropolitana para el periodo 2022-2024, en la categoría de “Lavado verde”, como “el principal referente de los empresarios inmobiliarios cuyos proyectos de ‘barrios ecológicos’ fragmentan los ecosistemas bajo un manto publicitario de verde, creando núcleos extraurbanos por fuera de toda planificación territorial”.

4

Se inicia discusión de proyecto de ley “Río protegido”

La semana pasada se inició la discusión de un esperado proyecto de ley para la conservación integral de los ríos de Chile.

El 14 de abril, la Comisión de Medio Ambiente del Senado dio inicio a la discusión del proyecto de ley “Río Protegido”, una iniciativa que busca establecer una figura legal para la conservación de ríos con alto valor socioecológico.

¿Qué hace este proyecto? La propuesta modifica la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y pretende garantizar la protección de ríos por su biodiversidad, funciones ecológicas y relevancia para las comunidades que dependen de ellos.

La propuesta modifica la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente La propuesta apunta a superar el enfoque actual, considerado fragmentario y limitado, donde solo se protegen ciertos elementos del río (como la calidad del agua o el caudal mínimo).

¿Cuál es su alcance?

Protección integral: busca resguardar ríos completos como ecosistemas, no solo por componentes aislados.

busca resguardar ríos completos como ecosistemas, no solo por componentes aislados. Coordinación institucional: promueve la colaboración entre distintas agencias del Estado para una gestión coherente.

promueve la colaboración entre distintas agencias del Estado para una gestión coherente. Respuesta al cambio climático: considera la crisis climática y la pérdida de biodiversidad como razones urgentes para su implementación.

considera la crisis climática y la pérdida de biodiversidad como razones urgentes para su implementación. Enfoque transversal: cuenta con respaldo de diversos sectores políticos y de organizaciones de la sociedad civil, como la Coalición Ríos Protegidos.

cuenta con respaldo de diversos sectores políticos y de organizaciones de la sociedad civil, como la Coalición Ríos Protegidos. Compromiso internacional:ayuda a cumplir los compromisos ambientales asumidos por el Estado de Chile.

El proyecto ha recibido un amplio respaldo de organizaciones de la sociedad civil. Desde la Coalición Ríos Protegidos –que por años ha investigado modelos de protección en el mundo– destacaron que la iniciativa es un paso vital para dejar atrás la mirada fragmentada sobre los ríos y avanzar hacia una conservación integral. “Hoy existen instrumentos que protegen partes del río, como el caudal o la calidad del agua, pero no el ecosistema completo. Esta propuesta cambia eso”, señalaron.

Además de responder a una necesidad interna, el proyecto se enmarca en los compromisos internacionales de Chile en materia de protección de la biodiversidad y acción climática.

Su discusión representa una oportunidad para corregir décadas de desprotección y poner en el centro la conservación de ríos, uno de los ecosistemas más amenazados del planeta.

5

Eventos globales para el Día de la Tierra en NY, París, Londres y Peñalolén

Carro inmersivo en Parque Cantalao

Dentro de los cientos de actividades contempladas en el marco del Día de la Tierra, les sugiero el carro inmersivo “Un viaje por los Santuarios de la Naturaleza de la RM”, que llega al Parque Cantalao, en Peñalolén. Se trata de una experiencia sensorial que permite recorrer virtualmente la biodiversidad de los santuarios de la zona centro del país.

La actividad, que contará con la presencia de la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, se desarrollará este 22 de abril entre las 9:00 y 14:00 hrs., e incluirá además senderismo, avistamiento de aves, talleres educativos y una feria ambiental organizada por Parque Cordillera.

¿Por qué hay que ir? Porque la iniciativa forma parte del programa Comunidad Contra el Fuego , impulsada por el Gobierno de Santiago, junto a la Red de Santuarios de la RM y Conaf, que busca proteger 12 santuarios y prevenir incendios forestales en 9 comunas de la región.

Porque la iniciativa forma parte del programa , impulsada por el Gobierno de Santiago, junto a la Red de Santuarios de la RM y Conaf, que busca proteger 12 santuarios y prevenir incendios forestales en 9 comunas de la región. La exposición inmersiva,desarrollada por la Corporación Cultural Actos Sinestésicos, busca promover el cuidado activo de estos ecosistemas a través de una experiencia educativa e innovadora.

Love Your Mother en Nueva York

En el aniversario 55 del Día de la Tierra en Nueva York, Love Your Mother es más que una celebración: es un llamado global a la acción. En pleno Times Square y transmitido en directo por We Don’t Have Time, este singular encuentro fusiona música, arte y activismo.

Con el defensor de la sostenibilidad Jarvis Smith como presentador y una vibrante mezcla de artistas, voces indígenas y líderes climáticos, el evento promete una explosión de alegría y unidad. Ya sea que estés bailando en Nueva York o sintonizándolo en línea, este es un buen momento para defender la Tierra.

ChangeNOW, París

Diez años después del Acuerdo de París, la Ciudad de la Luz aún brilla con esperanza climática. ChangeNOW, el evento más grande del mundo para soluciones climáticas, regresa con una agenda audaz: convertir la visión en acción y multiplicar las innovaciones para solucionar la crisis climática.

Desde innovaciones revolucionarias hasta importantes debates sobre políticas, ChangeNOW reúne a las personas y las ideas que moldean la próxima década. Cambio AHORA 2025.

Congreso Mundial de Innovación Cero, Londres

Entre el 29 y 30 de abril se llevará a cabo en Londres el Congreso Mundial de Innovación Cero, el mayor evento de cero emisiones netas del Reino Unido. Celebrado en el Olympia de Londres, este congreso de dos días reúne a más de 10.000 líderes mundiales, más de 500 ponentes expertos y más de 250 innovadores comprometidos con acelerar una transición justa hacia una economía baja en carbono.

Copresidido por las defensoras del clima, la baronesa Bryony Worthington y Rhian-Mari Thomas OBE, el evento es un motor de ideas, conexiones y acción, al que puedes acceder a través de este enlace: Congreso Mundial de Innovación Cero.

Si tienen algún comentario, duda o información que quieran compartir, pueden escribirme a juegolimpio@elmostrador.cl.