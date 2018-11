Cobre anota máximo en tres semanas por esperanza que siembra la cumbre del G20

Con el pronóstico de una solución al conflicto comercial entre Estados Unidos y China a la vuelta de la esquina, en el marco de la cumbre del G20, aviva el fuego del cobre que se dispara a máximos de tres semanas.

Y es que con un alza de 1,28% cerró este lunes el cobre en la Bolsa de Metales de Londres (LME), al transarse en US$ 2,83949 la libra, valor que se compara con los US$ 2,80366 del viernes y los US$ 2,80683 del jueves. Se trata de su nivel más alto desde el 29 de octubre pasado.

A pesar de las señales que se dieron la semana pasada sobre el futuro de las conversaciones entre ambas potencias económicas. Recordemos que autoridades chinas se abrieron a la posibilidad de llegar a un acuerdo pero la Casa Blanca enfrió toda esperanza. En este momento prima el optimismo en el mercado; lo que impulsa la principal exportación de Chile.

El alza del metal rojo se da por buenas nuevas que podrían llegar el próximo 30 de noviembre, día en que se realizará la cumbre internacional G20 en Buenos Aires; escenario donde se podría decretar un "cese al fuego" en la guerra comercial. "Los metales se podrían beneficiar de una posible tregua en la guerra comercial de China y Estados Unidos durante la cumbre", dijo la analista Natasha Kaneva, de JPMorgan.

Producto de lo anterior, el promedio mes subió a US$ 2,79666, mientras que el anual retrocedió a US$ 2,98050. Por su parte, la cotización futuro a 3 meses finalizó en US$ 2,83269 la libra, con una variación positiva de 1,27% con respecto al viernes (US$ 2,79730).