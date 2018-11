Nos pusimos tecnológicos: SuperGlovo y Google Pay anuncian llegada a Chile de la mano del retail

La promesa es que realizar una compra será tan sencillo y rápido como acercar el celular al terminal del comercio. Google Pay aterriza en Chile el próximo miércoles 28 de noviembre, de la mano de CMR Falabella - la primera entidad financiera que incorpora esta tecnología en el país- y Visa -empresa de tecnología de pagos- compañías líderes que se unieron para ofrecer al mercado nacional la máxima tecnología en medios de pago contactless a través de celulares.

La plataforma permitirá realizar compras en Chile y el mundo, con un sistema que ya ha demostrado su exitoso desempeño en decenas de países alrededor del mundo. "Para operar esta nueva forma de pago los usuarios deben contar con un celular Android versión 5.0 o superior con tecnología NFC y suscribir en la aplicación de Google Pay su tarjeta de crédito CMR Visa", explican en un comunicado.

El gerente general de CMR Falabella, Alejandro Arze, explicó que “queremos potenciar nuestra oferta de medios de pagos digitales, por eso nos unimos con Google Pay y Visa, asumiendo el desafío de introducir en el mercado chileno este innovador sistema. Esto forma parte de un proyecto ambicioso en el que ya hemos dado importantes pasos, como el desarrollo de soluciones y procesos 100% digitales o el canje de gift card del programa CMR Puntos a través de la aplicación”.

Por su parte, el gerente general de Google Chile, Edgardo Frías, señaló que “estamos muy contentos de anunciar la llegada de Google Pay a Chile, ya que es la manera rápida, fácil y segura de pagar en sitios web, en aplicaciones y en tiendas, usando las tarjetas ingresadas en una cuenta de Google. Protege la información de pago con múltiples capas de seguridad. Nuestro ecosistema es completamente abierto y trabajamos con cientos de negocios, bancos y gobiernos de todo el mundo, para crear soluciones de pago simples y fáciles de usar. Nos integramos con cientos de aplicaciones y sitios web que los usuarios aman, para potenciar experiencias de comercio estimulantes”.

Según datos de Visa, Chile lidera en América Latina y el Caribe la adopción de pagos sin contacto. A finales de septiembre, más de 38% de las transacciones Visa realizadas en persona fueron transacciones sin contacto. El gerente general de Visa Chile, Francisco Valdivia, comentó que “nos entusiasma brindarles a los titulares de tarjetas CMR Visa acceso a Google Pay, una solución de pago móvil rápida y segura”.

Las compras del mes en SuperGlovo

Probablemente ha visto a más de algún motorista o ciclista con una mochila amarilla y un llamativo logo. Y no, no es UberEats. Es Glovo, la startup española con presencia en Chile que anunció recientemente su expansión hacia el mundo del retail con la apertura de supermercados on line en diferentes ciudades del mundo.

En entrevista con El País, el CEO de la compañía, Óscar Pierre, dijo que Glovo ya tiene aprobada la apertura de locales similares en Barcelona, Santiago de Chile, Lima (Perú) y Buenos Aires.

A juicio del ejecutivo, la apertura de un supermercado en línea tiene que ver con una estrategia de mayores márgenes, al adquirir los productos directamente de los proveedores.

SuperGlovo funcionará como un apartado más dentro de su aplicación y página web. Entre la oferta de productos se pondrá a disposición productos básicos para el día a día y otros frescos como frutas y verduras.

Según explicó Pierre, este nuevo supermercado será cerrado al público y actuará a modo de almacén. Su objetivo, detalló, "es llegar a ser un referente para la compra mensual, pero en este momento nos centramos en las compras de conveniencia".