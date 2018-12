El cobre rebota y rompe el techo de los US$ 2,80 en la Bolsa de Metales de Londres

Gracias a un positivo avance en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, la principal exportación de Chile cerró el día con números azules en la Bolsa de Metales de Londres.

El cobre concluyó su jornada este jueves con un alza de 0,73%, al transarse en US$ 2,81046 la libra, valor que se compara con los US$ 2,79005 del miércoles y los US$ 2,79549 del martes.

Los inversionistas están estudiando los últimos movimientos en la lucha contra el comercio mundial, ya que China reanudó las compras de soya estadounidense y reiteró que sus funcionarios estaban en contacto cercano con sus homólogos estadounidenses para negociar detalles de un acuerdo más amplio.

A pesar de esto, siguen las preocupaciones por las relaciones globales. En el marco del caso Huawei, la nación asiática detuvo a un segundo ciudadano de Canadá para interrogarlo, lo que aumentó aún más las tensiones entre esos dos países. Los funcionarios de la administración de Trump el miércoles señalaron que Beijing tendrá que hacer más para terminar la guerra arancelaria.

Como siempre, las relaciones comerciales afectan al metal rojo. Producto de lo anterior, el promedio del mes avanzó a US$ 2,80492, mientras que el anual retrocedió a US$ 2,96831.

Por su parte, la cotización futuro a 3 meses finalizó en US$ 2,80547 la libra, con una variación positiva de 0,67% con respecto al miércoles (US$ 2,78687).