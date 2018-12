Eyzaguirre pesimista dice que la economía “se chantó” y habrá “crecimientos mediocres” en los años que vienen con Piñera

El ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien ha sido uno de los críticos de las reformas de la actual administración, lanzó un sombrío pronóstico para la economía chilena en 2019 y los años que vienen.

El economista proyectó que la actividad del país anotará crecimientos "mediocres" producto de las incertidumbres globales. "Cuando el mundo tiene problemas, Chile se afecta como ha sido a través de su historia. La gran ventaja es que ahora se afecta menos", dijo a Radio Cooperativa.

Eyzaguirre fue enfático en criticar la llegada de "los tiempos mejores" -el eslogan y promesa del Gobierno de Sebastián Piñera: "Creo que la economía estuvo mejor, y no está mejor. De hecho, el presidente del Banco Central lo ha planteado, la economía curvó, tuvo un punto de inflexión, y esto se puede ver en los datos, en el tercer trimestre de 2017 y estuvo dinámica durante la segunda mitad del año 2017 y el primer trimestre del año 2018, y de ahí se chantó", aseguró.

El ex hombre fuerte de Bachelet dijo que "esto ocurrió durante los últimos tres trimestres de la Presidenta, esto fue solo coincidencia de tiempo, y no se debe a buenas políticas de la Presidenta o a malas políticas del gobierno del Presidente Piñera".

"Yo he tratado de ser ecuánime, cuestión que la oposición no fue en el inicio de nuestro Gobierno de la Presidenta Bachelet", agregó.

Pesimista pero no culpa de todo a Piñera

A juicio del también ex ministro de Ricardo Lagos "vamos a tener dentro de poco el dato de actividad (Imacec) de noviembre, yo auguro que va a ser muy bajo y el último trimestre va a ser bajo, recordemos que el tercer trimestre fue bajo 3%".

A pesar del mal pronóstico para la economía chilena, Eyzaguirre no culpa directamente a la administración Piñera.

"Esto no se debe a una mala conducción económica de este Gobierno, desgraciadamente ellos son esclavos de sus palabras, porque la vez pasada dijeron que fue producto del Gobierno de la Presidenta desligando completamente la influencia de la economía internacional", remató.

El ministro de Hacienda finalizó planteando que "la pregunta es qué va a pasar cuando a la ciudadanía le quede cada vez más evidencia que los tiempos mejores no llegaron".

"Desgraciadamente creo que las condiciones internacionales no van a acompañar a Chile y vamos a tener crecimientos mediocres en los años que vienen, me atrevería decir que 3% sería un éxito para 2019 y menos todavía el 2020", afirmó el ex secretario de Estado