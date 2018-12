"Muerte" de alzas en las tasas de la Fed sería una exageración

Algunos dicen que la revaloración reciente pudo haber ido demasiado lejos y un observador sugiere que las señales en los diferentes mercados de renta fija son más variadas. Los inversionistas volvieron a reducir sus expectativas para la trayectoria futura del Banco Central de EE.UU. respecto a las tasas después de la última reunión del Comité Federal de Mercado Abierto, en la cual las autoridades mantuvieron una visión generalmente optimista de la economía, incluso cuando recortaron sus propias proyecciones de ajuste de políticas.

Las acciones se han desplomado desde la decisión del 19 de diciembre, mientras que los bonos del Tesoro subieron y alimentaron los futuros de los fondos que actualmente indican que el índice de referencia del Banco Central prácticamente no presentará cambios dentro de un año. Sin embargo, John Briggs, de Natwest Markets, llama a tener cautela.

"En este momento, descartar por completo las alzas de la Fed se siente prematuro", dijo el jefe de estrategia de NatWest para las Américas. "No tenemos que volver a valorar dos o más alzas de tasas, pero una es solo de 25 puntos básicos".

Los operadores apuestan a través de futuros de fondos federales e intercambios de índices repentinos que la Fed no aumentará las tasas de interés en 2019 y ha comenzado a contabilizar la perspectiva de un recorte en 2020.

De acuerdo con Jim Vogel, de FTN Financial Capital, existe cierta discrepancia entre esa visión y la forma en que los bonos del Tesoro a corto plazo están valorando la perspectiva. Y eso hace que se vuelva más complejo el intento de evaluar lo que el mercado realmente piensa.

"Todavía no hay una visión coherente de la política de tasas de la Fed después de los tres primeros trimestres de 2019", dijo Vogel. "Con la excepción de un voto claro por menores expectativas de inflación en todos los segmentos de la curva, el mercado de bonos aún no ha valorado ninguna opinión fundamental que no esté en desacuerdo con el punto de vista de la Fed".