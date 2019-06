El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Bernardo Larraín Matte, sostuvo que "mejorar la cancha de lo público" junto a la recuperación de la confianza en las instituciones es fundamental, como parte del debate para recuperar la senda del crecimiento en Chile y sacar de la “inercia” a la actividad económica en el país.

En entrevista con Emol, el líder empresarial planteó que “no hay economía que pueda crecer ni empresas que puedan desarrollarse si la cancha de lo público está deteriorada, porque finalmente esa cancha determina que lo que prevalezca en la sociedad sea la legitimidad de nuestras instituciones”.

Haciendo una analogía futbolística, ad hoc con estos tiempos de Copa América, el presidente de la Sofofa señaló que “si la cancha está mala antes de que entren los jugadores, que pueden ser Messi o Ronaldo, no se va a poder ganar ni generar cambios que sean coherentes con el Chile del siglo XXI".

Otro punto en lo que hay que avanzar, insistió el líder de la Sofofa, es en la construcción de la confianza “la que hoy brilla por su ausencia”. "Hace mucho tiempo está dándose una crisis de confianza a nivel institucional. Se ve en crisis bien visibles y emblemáticas que han ocurrido en la Fiscalía, en los tribunales de Rancagua, en las FF.AA., en fin, no hay ninguna institución de la República que no esté viviendo algún tipo de crisis", dijo.

En cuanto a la responsabilidad del sector empresarial en este ámbito, Larraín Matte asumió que "hubo síntomas de que la relación entre la empresa y la política no siguió los conductos regulares”. Sin embargo, remarcó que "de todas formas estamos muy lejos de cómo se relaciona la empresa con la política en países como Brasil, Perú, Argentina; estamos muy lejos de ser como las 'Repúblicas Odebrecht', donde hay ex presidentes detenidos, por lo tanto no hay que ser autoflagelantes".

Agenda medioambiental

En materia medioambiental, el líder de la Sofofa aseguró que “hay una agenda bastante profusa de temas medioambientales y quizás cada uno de ellos, analizados individualmente, se inspiran por una legítima causa, el punto es que los pongamos en una misma mesa y pongamos ese sello de potenciar el desarrollo”.

Según Larraín, “estoy de acuerdo con que hay muchas iniciativas legislativas que quizás no han sido sometidas a un proceso reflexivo de realmente lograr que ellas, aunque persigan causas legítimas, no vayan en contra del desarrollo".

Consultado si hay que poner el pie en el freno en estas materias, el líder empresarial sostuvo que “hay que poner el pie en la reflexión, en el análisis técnico, en lo que nos dice la comunidad científica, y no solamente avanzar inspirados en un legítimo objetivo de protección de medio ambiente, porque igualmente importante que ese objetivo es que potenciemos el desarrollo".

En cuanto a la reforma al actual Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, donde el Gobierno mantuvo la eliminación del Comité de Ministros, eliminó la consulta ciudadana anticipada y optó por el fortalecimiento de las comisiones regionales, el presidente de la Sofofa dijo que “comparto la eliminación del Comité de Ministros, pero entonces los tribunales ambientales deben ser modernizados urgente, porque vamos a congestionar los tribunales ambientales si todo va para allá".