Reforma tributaria: Hacienda no tiene claro si repondrán indicaciones en el Senado

Contento. No es para menos, después de que su proyecto estrella fuera aprobado por la Cámara de Diputados, en gran parte gracias a los votos de la Democracia Cristiana. El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, logró un doble triunfo. La reforma tributaria por la que tanto luchó un año finalmente pasará a su segundo trámite constitucional en el Senado, y por otra parte, dividió aún más a la oposición debido a los votos de la Falange.

Tras la maratónica jornada en el Congreso, el titular de la billetera fiscal habló con Radio Pauta calificando la jornada de ayer como "un gran día" y destacó la cantidad de votos alcanzados. "Nos vaticinaban que íbamos a ganar por dos votos y ganamos por 20. La verdad es que logramos construir una mayoría interesante", dijo.

"El proyecto que salió de la Cámara es muy potente. Esto va a al corazón del crecimiento económico, de la inversión", sostuvo.

Respecto al punto clave del proyecto, la reintegración tributaria, Larraín señaló que "están conscientes de que algunos senadores no quieren conversar ni dialogar sobre este tema", pero aún así, "espera que esto salga por unanimidad" y que se centrarán en conseguir un "apoyo importante" en la Cámara Alta.

"Hay una cierta fijación con algunos temas, particularmente con la integración. No quieren estudiar los argumentos. Si alguien no quiere analizar los argumentos ahí no tenemos nada que hacer", añadió.

Los plazos del Gobierno

Confiado, el ministro de Hacienda sostuvo categóricamente que espera tener aprobado el proyecto "antes de fin de año", a pesar de la cargada agenda que tiene la cartera, considerando que a fines de septiembre debe presentar el proyecto de Presupuesto para el 2020.

"Será complejo, pero nadie dijo que esto iba a ser fácil", aseguró Larraín.

"Octubre es un mes de trabajo fundamentalmente de las subcomisiones en materia presupuestaria y en septiembre están las fiestas patrias, pero la semana distrital o regional es la semana del 18, entonces se van a trabajar las otras tres semanas de septiembre (...) eso nos da una ventana para trabajar muy firmemente en este proyecto durante ese mes", explicó.

De acuerdo a las indicaciones que pueda introducir el Gobierno a la reforma después de que varios puntos promulgados por la cartera comandada por Larraín fueran rechazados durante su tramitación en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja, y que no pudieron reponer en su tramitación en la sala, el jefe de la billetera fiscal sostuvo que "no estamos claros de que las vamos a reponer todas. Vamos a analizar".

"El proyecto sale en un 95% aprobado. Esa es la realidad. Hay algunas cosas que quedan en el camino, sí, como uno puede esperar. Pero tenemos toda una etapa legislativa que es el Senado, así es que nosotros tenemos esa etapa para ingresar las indicaciones que correspondan", precisó.