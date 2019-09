"Sismo" en la Asociación de AFP: Andrés Santa Cruz renunció a la presidencia tras polémicos dichos

"Lo que les preocupa es derribar el sistema económico" y que "se está poniendo en riesgo que la gente el día de mañana tenga una jubilación” fueron algunas de las declaraciones del ahora expresidente de las AFP, Andrés Santa Cruz, quien decidió presentar su renuncia esta jornada producto del revuelo provocado por sus mediáticos dichos.

La polémica comenzó con sus críticas por la decisión del Tribunal Constitucional de acoger a trámite el recurso presentado por la profesora jubilada, María Angélica Ojeda, ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, y también tras advertir que si dicho requerimiento es finalmente acogido por el TC, "se acaba el sistema previsional en Chile".

Las declaraciones del presidente del gremio causaron indignación, sobre todo en parlamentarios de oposición, quienes acusaron a Santa Cruz de una "brutal falta de empatía" y de tener una actitud "arrogante".

Pero también causaron preocupación entre las AFP que vieron como la figura de su líder estaba generando más anticuerpos que adeptos. Todo en medio de una crisis reputacional de las compañías de pensiones. A esto se suma que Santa Cruz, según trascendió, estaría un poco agotado del cargo. Por eso durante toda la jornada en el gremio hubo tensión y llamados que daban cuenta de la salida del mandamás, debido a la crisis comunicacional que él mismo instaló con sus dichos. Finalmente, pasadas las 16 horas se conoció la declaración pública en la que el empresario oficializó su paso al costado.

"No fue mi intención"

Luego de su decisión, Santa Cruz emitió una declaración pública para referirse a la situación.

"Lamento el revuelo que mis declaraciones han provocado, En mi vida empresarial, siempre he tratado con respeto y deferencia a todas las personas, y si alguien se sintió ofendido por la forma de expresarme, eso nunca fue mi intención, y por tanto, ofrezco mis sinceras disculpas", sostuvo el otrora líder del gremio.

"Con el fin de no desviar la atención sobre lo que realmente es importante, que es mejorar las pensiones de todos los chilenos -desafío que por cierto me motivó a asumir el cargo de presidente de la Asociación de AFP- he decidido dar un paso al costado y presentar mi renuncia al cargo", concluyó.

Sus controvertidos dichos

La polémica se originó luego que una docente que pidiera retirar todos sus ahorros previsionales para financiar sus gastos y deudas, ya que los 185 mil pesos mensuales que recibe de pensión no le son suficientes y es una cifra muy por debajo a lo que ella recibía en su último año laboral (1,2 millones de pesos).

Respecto a esta situación, en conversación con CNN Chile, el entonces presidente de las AFP sostuvo que “el derecho a la propiedad no está en cuestionamiento, si estos fondos son de los trabajadores, los cuales son inembargables y heredables, entonces se quiere dejar a los chilenos sin pensión, esa es la verdad”.

No solo el TC fue blanco, sino que Santa Cruz también lanzó su artillería hacia el movimiento No + AFP por respaldar la idea de tener la facultad de retirar los fondos para la jubilación. “Lo que les preocupa es derribar el sistema económico. ¿Les preocupa la gente? A otro gallo con ese cuento. Si estamos viejos para esto. Que metan el dedo en la boca y además quieran jugar con las amígdalas es un poquito mucho”, disparó.

Historial de polémicas

Santa Cruz antes de asumir el mando de las AFP fue presidente de la Confederación de la Producción del Comercio (CPC) entre 2013 y 2015 y también encabezó la Sociedad Nacional de Agricultura.

Pero no es primera vez que el controvertido ahora presidente de las AFP está en la palestra por sus polémicos dichos. Desde su cargo ha defendido a brazo partido a las administradoras, con un estilo que ha sacado chispas. “Todo el mundo reconoce que hemos administrado bien”, aseguró recientemente en el programa Mesa Central de Canal 13.

También fue presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) durante el período 2013-2015, testera desde donde acusó a la entonces Nueva Mayoría de demonizar el lucro y tener a "apitutados" en el Gobierno.

Además, en plena investigación de platas políticas, exculpó a los privados señalando que “¡hay un desfile de políticos por las empresas para que les donen dinero!".

Es considerado “un duro de derecha”, y en 2017 se opuso a la administración estatal de la cotización adicional, señalando que “toda la ciudadanía tiene claro cómo administra el Estado. Podemos verlo en los últimos ejemplos. ¿Lo vamos a administrar como el Sename? ¿Como Gendarmería?”.

También ha respaldado la propuesta empresarial de aumentar la edad de jubilación con un argumento nada de diplomático: “debe ser un poco agotador tener al viejo o la vieja metido en la casa molestando, cumple una función social no menor el que todos sigamos trabajando a esa edad”.