Empresa anuncia inversión de US$5 millones para planta que reciclará neumáticos fuera de uso

Tras su creación en mayo de 2018 bajo el nombre Arrigoni Gestión Ambiental, la empresa de los primos Sofía y Gianfranco Arrigoni -sinérgica de Grupo Arrigoni-, hoy extiende su giro y suma al almacenaje de sustancias y residuos peligrosos el reciclaje de neumáticos fuera de uso. Se trata del inicio de un proyecto que aportará de manera gradual a las metas de la Ley 20.920 Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (REP) y que responde al nuevo nombre de la sociedad, Arrigoni Ambiental.

“Como en un principio vimos una oportunidad de negocio con los nuevos decretos supremos 43 y 148, que hablan del almacenamiento de sustancias y residuos peligrosos, hoy presenciamos otra necesidad. De cara al 2021, año en que entrará en vigencia el decreto que exige valorizar al menos el 25% de los neumáticos fuera de uso, existe una ausencia de empresas para hacerse cargo de esto y nosotros sí podemos hacerlo”, explica Sofía Arrigoni, abogada y gerente de Desarrollo de Proyectos en Arrigoni Ambiental.

Durante el último trimestre de este año, la empresa a cargo de la tercera generación Arrigoni, construirá Arrigoni Ambiental NFU, una planta de reciclaje de neumáticos fuera de uso que pretende estar operativa a mediados de 2020. El negocio tiene una inversión de US$ 5 millones por 30 toneladas diarias y, aunque su ubicación no está definida, no será a más de 200 kilómetros de Santiago

“En Chile, de 140 mil toneladas de neumáticos generadas al año, sólo un 17% se recicla. Nuestra planta aportará a la industria un 7% adicional y eso sólo en un comienzo, ya que nuestro plan es ir creciendo. Construiremos más plantas de reciclaje a lo largo del país para ir trabajando todos los productos prioritarios que exige la Ley REP”, indica Gianfranco Arrigoni, gerente general en Arrigoni Ambiental y de profesión ingeniero civil.

En esta primera etapa la empresa se enfocará en el reciclaje de llantas no mineras, las que equivalen a un diámetro menor a 57 pulgadas. El proceso por utilizar será el de la pirólisis -tecnología ocupada en varios países que van a la vanguardia con temas de reciclaje, como Italia y Francia-, que consiste en una descomposición química causada por el calentamiento a altas temperaturas en ausencia de oxígeno, de las que se obtiene pyro oil, carbón black y acero.

“Estos subproductos serán estudiados bajo una alianza que recientemente firmamos con el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Concepción. La idea es descubrir nuevas y mejores utilidades de estos elementos, de manera que podamos completar una economía circular mucho más continua eficiente”, agrega Gianfranco Arrigoni.