"Pierde millones y millones de dólares todos los años, contamina y produce problemas": las duras palabras de Piñera sobre Fundición Ventanas

El posible cierre de Fundición Ventanas de Codelco está siendo analizado por el directorio de Codelco, pero el Presidente Sebastián Piñera ya tiene su idea formada. A juicio del Mandatario, "Ventanas pierde millones y millones de dólares todos los años, contamina y produce problemas”.

En conversación con Radio Agricultura, el jefe de Estado, al ser consultado por la situación que vive el sector de Quintero-Puchuncaví, sostuvo que "uno de los objetivos de su gestión es que no exista ninguna zona de sacrificio en Chile" y destacó el plan de descontaminación que impulsó durante su Gobierno.

“Las empresas que contaminan, con este plan, se ven obligadas a reducir la contaminación. Tanto es así, que una de las empresas que es una fundición, que se llama Ventanas, de Codelco, está pensando que no va a poder seguir operando”, aseguró.

"Un hecho de máxima gravedad"

Por otra parte, desde la oposición, el diputado socialista Juan Luis Castro se mostró contrario a la postura del mandatario y le pidió a Codelco elevar la inversión para así evitar el cierre de la Fundición Ventanas.

Con esto, el parlamentario le entregó su apoyo a los dirigentes sindicales llegaron hasta el Congreso Nacional, con el fin de dar a conocer las propuestas que han hecho llegar a la cuprífera estatal, para impedir que más de 2 mil trabajadores pierdan su trabajo.

"El anuncio del Directorio de Codelco de cerrar la Fundición Ventanas constituye un hecho de la máxima gravedad. Por esta razón, quiero expresar hoy a nombre del Partido Socialista, mañana, espero que sea a nombre de un conjunto de otros sectores políticos, nuestro total respaldo a la causa de los trabajadores, para impedir que Codelco-Chile, sin una explicación técnica, financiera, económica y social, esté pensando en el cierre de esta fundición", expresó Castro.

"Terminar con la contaminación en Ventanas no tiene porque significar cerrar dicha Fundición. Aquí el esfuerzo de protección medioambiental no colisiona con la preservación de una fundición que cumple un rol económico en Chile, que tiene que someterse a las reglas medioambientales, pero eso no da pie a su extinción", precisó.