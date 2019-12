Puente absolutamente cortado: sigue la polémica entre el MOP y la coreana Hyundai por el Chacao

En un nuevo capítulo de la polémica por la paralización de las obras del Puente Chacao, sigue la guerrilla de declaraciones entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Consorcio Puente Chacao (CPC) junto con Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd., única empresa accionista en el consorcio.

Ayer, CPC emitió un nuevo comunicado donde señala que “el Estado de Chile no ofrece las garantías jurídicas y comerciales necesarias”, y denuncia además no haber recibido ningún pago durante los cinco años de trabajo en el proyecto.

Asimismo, el consorcio criticó directamente el accionar del Estado, señalando que “debe cumplir con su palabra y pagar por el proyecto, entregando la obra que prometió a los habitantes de la región y al pueblo chileno en general”.

El CPC precisó que en diciembre de 2013 se adjudicó un contrato para diseñar y construir el Puente Chacao bajo la modalidad suma alzada o precio fijo, y de este modo asumieron “el riesgo de que los costos de diseñar y construir el puente que el MOP licitó fuesen mayores a los contemplados en la oferta técnica y económica que el MOP aceptó al adjudicar el Contrato”.

Sin embargo en “el año 2016 , el MOP decidió modificar el proyecto establecido en las Bases de Licitación, e instruyó a CPC cambiar la ingeniería del Puente Chacao”. El CPC advirtió que los cambios afectarían el precio del proyecto y “el MOP confirmó expresa y reiteradamente su instrucción, comprometiéndose a modificar el Contrato y compensar a CPC por los trabajos adicionales tan pronto se aprobase el diseño”.

En el comunicado, CPC acusa que el “MOP todavía no cumple su compromiso de modificar el contrato y compensar a CPC por los mayores costos del nuevo proyecto” además de no recibir “pago alguno durante cinco años de trabajo en el proyecto, por lo que Hyundai ha financiado no sólo la nueva ingeniería del proyecto, sino también la construcción del nuevo Puente Chacao”.

La noticia de que el proyecto del Puente Chacao, que pretende unir el territorio chileno continental con la Isla Grande de Chiloé, podría no cumplirse estalló el lunes cuando el CPC emitió un comunicado acusando “mala fe” y “falta de seguridad jurídica” al Ministerio de Obras Públicas. Esto abrió una serie de declaraciones cruzadas con el ministerio, que respondió que ante cualquier diferencia serán los Tribunales de Justicia quienes deban emitir un veredicto.

Réplica del MOP

Ayer, tras el nuevo comunicado de CPC, el Ministerio de Obras Públicas emitió una respuesta donde señalan que “esta no es la forma de someter al debate público un tema tan relevante como es la construcción del Puente Chacao ni la de resolver las diferencias que pudiera tener un contratista”.

La cartera añadió que el consorcio “reitera supuestos hechos y argumentos ya expresados anteriormente, sin agregar nada nuevo y a los que el MOP ya se ha referido (…) Esa manera de proceder que incluye graves descalificaciones al Estado de Chile no es la conducta que cabe esperar de contratistas de obras públicas y no contribuye a encontrar una solución”.

Finalmente, el ministerio apela “al diálogo para zanjar diferencias o que CPC haga uso de los mecanismos para abordar discrepancias que establece el contrato que el mismo consorcio aceptó y firmó”.