Bernardo Larraín Matte: "Aquellas empresas que tienen colchones de liquidez no usen el seguro de desempleo"

El presidente de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) Bernardo Larraín Matte se refirió al golpe que ha recibido la economía de parte de la pandemia de coronavirus Covid-19. En ese sentido, abordó el tema de la ayuda a las grandes empresas por parte del Gobierno, a propósito de la compleja situación de firmas como Latam, Enjoy y la red de salud privada UC Christus.

En entrevista con el programa Mesa Central de Canal 13, Larraín Matte aseguró que el crecimiento económico va a pasar a ser un imperativo ético dentro de los próximos meses debido a la crisis sanitaria. Por lo que valoró la puesta en marcha de la Ley de Protección al Empleo, que fue diseñada, -destaca- "sin discriminar a empresas por su tamaño".

"Hemos hecho un llamado a la responsabilidad. Aquellas empresas que tienen colchones de liquidez (...) manteniendo ellos el empleo, pagando la totalidad de la remuneración, no usen el seguro de desempleo", añadió el titular de la Sofofa.

Consultado por el caso de Enjou, Larraín Matte dijo que la situación es "relevante" ya que emplea a seis mil personas y porque tiene dos mil proveedores, de los cuales 1.300 son pymes.

En relación a la situación de las clínicas y hospitales clínicos, el presidente de la Sofofa dijo que un 40% de sus atenciones son de pacientes del sistema Fonasa y calculó que genera unos 210 mil empleos directos.

"¿Es razonable poner el debate en el fondo en categorías? cuando finalmente son todos eslabones de una misma cadena", se pregunta.

Larraín Matte sostuvo que lo relevante es proteger el empleo y a las pymes que son parte de la cadena de valor de una gran empresa.

"Lo que no puede haber aquí es un beneficio a los accionistas, a los acreedores existentes ni tampoco a aquellas empresas que no están en un problema de liquidez transitorio, sino que está en un problema de insolvencia permanente. No hay que aprovecharse", advirtió.

Sobre la reactivación de la economía, se detuvo en señalar que "para llegar al mundo de las pymes, hay que activar a instituciones no bancarias”