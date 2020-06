Trabajadores de farmacias advierten inminente cierre de sucursales por riesgo de contactos estrechos

Tal y como hace meses vienen anunciando los funcionarios de las farmacias, ayer fue cerrada la primera sucursal por inminente riesgo sanitario. Acogiéndose al artículo 184 bis del Código Laboral, la Inspección del Trabajo tuvo que cerrar un local de la cadena Salcobrand.

El local afectado corresponde a una farmacia de Santiago Centro, donde tras reportarse un auxiliar enfermo, la empresa sólo se limitó a limpiar superficialmente. La Inspección del Trabajo solicitó la sanitización del lugar, para evitar contagios por Covid-19. Sin embargo, según señalan desde la Federación Nacional de Farmacias (Fenatrafar), la empresa insistió en resolver las situaciones a medias, indicando que se reabrirá el local, sanitizando durante la jornada.

"Difícilmente podemos controlar los contagios sin la cuarentena preventiva de los contactos estrechos, porque son posibles vectores de contagio que ponen en riesgo no sólo su salud si siguen trabajando, sino también la de sus familias, la gente con la que se topan en el metro, las calles y las farmacias", destacó Mauricio Acevedo, presidente de Fenatrafar. A su juicio, lo lógico sería que estos funcionarios tomen licencia hasta tener los resultados del PCR del caso con síntomas.

De acuerdo al relato de los trabajadores, la funcionaria que motivó el cierre del local, se desmayó mientras trabajaba, llevaba tres días sintiéndose mal y tuvo que ser trasladada en ambulancia hasta el Hospital de Urgencia Dr. Alejandro del Río, porque no podía respirar. "Fue atendida, pero no se le tomó PCR, porque no tenía fiebre. La trabajadora tuvo que realizarlo de manera particular en un centro médico", señalaron en un comunicado.

Desde Fenatrafar advierten que el Covid-19 debe considerarse enfermedad laboral en los funcionarios de farmacias, ya que están expuestos al virus cada vez que un paciente positivo acude a comprar. "Las mutuales no están acogiendo estos casos, así como tampoco lo están haciendo con otros gremios relacionados a la salud", añaden.

"Hemos recurrido al Minsal, la Dirección del Trabajo, la Seremi, el Congreso, qué seguimos esperando, para tomar reales medidas sanitarias. Así como las autoridades hacen cuarentenas preventivas, el resto de los trabajadores de

Chile también necesitamos hacerlas, o no somos todos iguales", concluyó Mauricio Acevedo.