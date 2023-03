Asociación de Isapres fustiga propuesta del Gobierno para cumplir fallo de la Suprema: "Sería la lápida del sector"

La Asociación de Isapres emitió una declaración sobre los lineamientos de la propuesta del Gobierno para cumplir con el fallo de la Corte Suprema que las obliga a devolver los cobros en excesos realizados a sus afiliados por la adecuación a una tabla única de factores.

De acuerdo al gremio, las cifras de eventuales devoluciones, equivalen a la utilidad total reportada por el sistema Isapres en 33 años y son cuatro veces mayores al patrimonio de todo el sector, es decir, "son de una magnitud que obliga a cuestionar su sentido de realidad y que deben alertar sobre sus implicancias".

"Lo presentado no da viabilidad a las Isapres", aseguran, al revés "sería la lápida del sector".

Cabe mencionar que, las cifras que han trascendido por eventuales devoluciones a los afiliados, podrían alcanzar los US$1.400 millones en 24 meses.

El escrito firmado por las Isapres de Chile sostiene que el proyecto del Ejecutivo "carece de toda factibilidad financiera" y genera "expectativas desmedidas" sobre lo que a su juicio son "supuestos cobros indebidos", cuya calificación resulta "impropia" y tajantemente rechazan, pues "la operación del sector cumple cabalmente los procedimientos instruidos, regulados y fiscalizados por los órganos estatales".

"El proyecto que el Gobierno presente al parlamento debe ser factible, pues lo que nos convoca es cumplir el mandato de la Corte Suprema, custodiando las coberturas de tres millones de beneficiarios y la estabilidad de la red privada de salud, que atiende a 10 millones de chilenos cada año. No tiene sentido alguno debatir sobre plazos de una propuesta, si ésta implica una inviabilidad operacional total al quebrantar el equilibrio financiero del sistema", sentencian.

Finalmente, las isapres explican que ha transcurrido más de la mitad del plazo que otorgó el máximo tribunal. Por tanto, a su entender, "lo que corresponde ahora es comprometernos con la salud de los chilenos y encauzar el debate hacia soluciones reales".

"Estamos disponibles para trabajar con ese objetivo, sobre la base de propuestas viables que permitan cumplir con los planes de sus afiliados, entre ellos, cientos de miles de pacientes aquejados por enfermedades graves, crónicas y GES, que resultarían gravemente perjudicados con el término de sus coberturas", concluyen.

Devolución de excedentes de las Isapres: senadores piden precisar fórmula que se modela

Invitar precisamente a la Asociación de Isapres para tener a todos los actores en la mesa, fue el acuerdo alcanzado por los integrantes de la Comisión de Salud tras analizar con la autoridad sanitaria, la situación de las aseguradoras tras el fallo de la Corte Suprema que las obliga a devolver los cobros en excesos realizados a sus afiliados por la adecuación a una tabla única de factores.

Cabe recordar que el mencionado fallo establece que todos los planes de salud y complementarios deben aplicar la tabla de factores de la Superintendencia de Salud (SS) de 2019 que entró en vigencia el 2020. En ésta se simplificaron lo tramos etarios pasando de 18 a 7, y se terminó con la discriminación entre hombres y mujeres.

Ayer lunes 6 de marzo, los senadores Francisco Chahuán, Felipe Kast, Iván Flores y Juan Luis Castro participaron junto a diputados de una reunión donde la cartera explicó cómo la Superintendencia de Salud ha venido modelando dichos pagos velando por el equilibrio financiero del sistema.

En la sesión de la instancia, la ministra de Salud, Ximena Aguilera entregó mayores detalles de lo que se ha trabajado y aclaró algunos conceptos:

La devolución estimada sería de unos mil 400 millones de dólares. La situación de las Isapres es heterogénea puesto que algunas tienen a la mayor parte de sus afiliados usando la tabla única.

El 30 de mayo es la fecha tope de la devolución. El 10 de marzo ingresaría un proyecto con discusión inmediata para viabilizar el modelo que se elija.

La forma en cómo se devolverían las platas aún no se define porque aún se están haciendo modelaciones con el fin de alcanzar un equilibrio financiero.

La solución no implicará gasto fiscal.

Desde el primer día se suspende el cobro a los menores de 2 años.

La devolución será gradual en cuotas mes por mes (no se define el número).

Las Isapres no podrán retirar utilidades mientras la deuda no se salde, pero eso no significa que no puedan subir los planes una vez al año de acuerdo considerando el llamado IPC de la salud.

Dudas

Los senadores valoraron las modelaciones que ha venido realizando la Superintendencia pero urgieron al Ejecutivo socializarlas con los afectados, es decir, la Asociación de Isapres. Es importante mencionar que en enero pasado, las aseguradoras se retiraron de la mesa de negociación con el Minsal acusando “falta de transparencia”.

Considerando aquello, el presidente de la Comisión, el senador Francisco Chahuán acordó junto a sus colegas invitar a la próxima sesión al representante de la Asociación de Isapres para analizar la gradualidad de la devolución, principalmente. Tanto él como la senadora Ximena Órdenes, insistieron en que “es necesario saber el rol de los afectados en la búsqueda de una solución”.

El legislador solicitó al Minsal “informar con premura las decisiones que se adopten con cifras validadas, pero a la vez, consultar con expertos las consecuencias que podrían generar éstas”.

En la misma línea, el senador Felipe Kast abogó por la presencia de expertos en economía de la salud en el debate junto con valorar la actitud del Ejecutivo de resolver crisis pensando en los afiliados que alcanzan las tres y medio millones de personas. “Creo que ha habido buena fe y lo valoro pero sé que hay restricciones políticas”, admitió.

Por su parte, el senador Javier Macaya hizo ver que “hay que tener ojo con las reglas del juego. Vemos que todos se ven afectados. Hay inversionistas internacionales en este mercado. Hay que preocuparse de la responsabilidad de los poderes del Estado y hablo del Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.

Tras escuchar al superintendente de Salud, Víctor Torres, el senador Juan Luis Castro sinceró que “estamos frente a un tema complejo porque el precio base es solo un componente del plan, del contrato. Aún no sabemos cuándo se aplicaría la baja, por la diferencia que se registra con la aplicación de una tabla única versos las miles que rigen hoy. Tampoco se sabe cuándo y cómo se hará la devolución”.

El senador Iván Flores apuntó a lo que viene tras la devolución de los excedentes: el debate de un proyecto de ley corta que fortalezca Fonasa. “Me parece bien que no se usen platas públicas para esto, que no haya un salvataje. Me gustaría saber más detalles de cómo va hacer la devolución más allá de la gradualidad pero lejos, lo más importante es lo que viene: modernizar el seguro público para un plan único de salud”.

Al respecto, el director de Fonasa, Camilo Cid sinceró que durante el 2022, 378 mil personas ingresaron al sistema público, gran parte de las cuales venía de alguna Isapre. La cifra resulta significativa si se considera que estas aseguradoras en promedio cuentan con cuatrocientos mil afiliados.