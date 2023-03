Productoras paralizan producción de petróleo, por falta de acuerdo en precios de venta con Enap 

Las productoras FDC y GeoPark han detenido su producción debido a la falta de acuerdo en el precio de venta del crudo con Enap, la empresa estatal del petróleo en Chile.

Según consignó la agencia de noticias argentina EconoJournal, Enap comenzó a ofrecer un valor más bajo por el petróleo producido localmente, a menos US$ 25, es decir, US$ 56 por barril, mientras que su precio actual es de US$ 81. Ante esta situación, las compañías informaron que este precio no es rentable para continuar con la producción.

Cabe mencionar que FDC adquirió los activos de YPF en 2021, que incluyen pozos de petróleo y gas en el bloque San Sebastián. Sin embargo, desde septiembre de 2022, no han podido vender su producto porque las gestiones para celebrar el contrato de venta no han avanzado y no han recibido respuesta por parte de Enap.

La empresa afirma que el crudo que producen es similar al de ROCH, una empresa petrolera argentina a la cual Enap actualmente compra un volumen diario similar al que pueden proveer los pozos de FDC. La productora exige que el Estado proteja la inversión y desarrollo local brindando seguridad jurídica y certeza a los contratos.