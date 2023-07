Gobierno cuestiona el “téngase presente” de la CPC por ley de delitos económicos

El titular de la cartera de Justicia y DDHH, Luis Cordero, criticó la presentación que la Confederación de la Producción y el Comercio presentó ante el Tribunal Constitucional. “Existen desafíos de implementación, no cabe ninguna duda, pero la afirmación sobre las cuales descansa la presentación tanto de la CPC con la Sofofa el Ejecutivo considera que están construidos sobre argumentos frágiles”, apuntó el secretario de Estado.

El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la presentación que hizo la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) ante el Tribunal Constitucional, respecto a la ley de delitos económicos y atentados contra el medio ambiente.

Cabe recordar que el “téngase presente” de la CPC -que contó con el respaldo de la Sofofa- señala que la ley recientemente aprobada afecta “el propio orden público económico al ‘seleccionar’ a un determinado grupo de personas que trabajan en ciertas organizaciones, para aplicar un régimen punitivo distinto -y por cierto- más gravoso que el general”, y que “vulnera las garantías penales reconocidas en la Constitución”.

También te puede interesar:

Según Cordero, los argumentos de la CPC y la Sofofa “son jurídicamente débiles”, y algunos de ellos se abordaron en el Congreso cuando la ley se estaba tramitando. “Cada vez que tenemos una reforma significativa que impacta en los mercados, sea una regulación ambiental, sea la regulación de mercado financiero, sea una regulación laboral, o sea una regulación tributaria, la afirmación de clausura es siempre la misma: va a afectar la actividad económica”.

“De tanto repetir eso, al final esas declaraciones se disminuyen en el tiempo”, afirmó el secretario de Estado. Asimismo, explicó que “el proyecto se tramitó durante cuatro años y tiene sólida conformación técnica desde el punto de vista penal”.

“Así como existieron oposiciones en el pasado para medioambiente y consumidores, a mí me parece que la posición de ahora, a mí me parece legítima en el contexto de un debate democrático. Otra cosa distinta es que no se hubiesen escuchado esos argumentos”, agregó.

“Existen desafíos de implementación, no cabe ninguna duda, pero la afirmación sobre las cuales descansa la presentación tanto de la CPC con la Sofofa el Ejecutivo considera que están construidos sobre argumentos frágiles respecto de los cuales los parlamentarios han hecho cargo”, manifestó el ministro.