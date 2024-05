Teresa Ripamonti de Mercado Pago destaca el “crecimiento explosivo” de las Fintech

Teresa Ripamonti, gerenta de medios de pago de Mercado Pago, compartió su visión sobre el avance de la inclusión financiera y el papel crucial que han jugado las fintech —compañías que ofrecen servicios digitales para la gestión de las finanzas personales— en este proceso.

En un nuevo capítulo de Al Pan Pan con Mirna Schindler, Ripamonti subrayó que en los últimos años se ha logrado un progreso significativo en la cobertura de personas no bancarizadas, gracias en gran parte a la implementación de soluciones como la Cuenta RUT y otras cuentas digitales o cuentas vista.

“Las personas que no están en el sistema financiero, no las conoces, entonces no sabes cuál es su capacidad de pago”, explicó Ripamonti, destacando uno de los principales desafíos que enfrentan las instituciones financieras tradicionales. Sin embargo, enfatizó que en los últimos años “hemos avanzado un montón en términos de cobertura” de estas personas, en donde “hay un tremendo mérito de la Cuenta RUT, por ejemplo” y otras iniciativas similares promovidas por las fintech”.

Estas herramientas, destacó, han permitido tanto a pequeñas y medianas empresas (pymes) como a individuos, “tener acceso realmente a servicios que les permitan mejorar su condición financiera”.

En ese sentido, Ripamonti ofreció su perspectiva sobre el futuro del mercado fintech, pronosticando un crecimiento continuo del sector. “El mercado de las fintech va a seguir creciendo”, afirmó, aunque anticipa que con el tiempo “muchas de esas compañías van a ir consolidándose” y eventualmente unirán fuerzas para ofrecer una gama más amplia de servicios.

“Hoy día estamos en una fase de crecimiento súper explosivo“, señaló, aunque considera que a largo plazo, el número de fintech se reducirá debido a esta consolidación.

El análisis de Ripamonti resalta la importancia de las fintech en la promoción de la inclusión financiera y su potencial para transformar el panorama económico, especialmente para aquellos que históricamente han sido excluidos del sistema financiero tradicional.