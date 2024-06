Marcel bloquea presión oficialista: “No hay recursos” para aumentar subsidios en tarifas de la luz

En medio de la inminente alza en las cuentas de luz y los llamados del oficialismo a que se aumente el subsidio para paliar el efecto del incrementos de las tarifas, el ministro de Hacienda, Mario Marcel le bajó el pulgar a esta medida debido a que no hay recursos.

Si bien desde el Ejecutivo indican que están estudiando propuestas para enfrentar el alza, aumentar recursos para mejorar el subsidio no está dentro de las opciones.

“Solo es posible aumentar el subsidio si tenemos recursos adicionales. Si hoy no hay recursos para financiar un aumento de la PGU, si no hay recursos para financiar desde el Estado las Salas Cunas, si no hay recursos para financiar una reducción más agresiva de las listas de espera en los hospitales, difícilmente habrá para el subsidio eléctrico”, reconoció.

En este sentido es que el ministro Marcel deslizó el papel del Pacto Fiscal en la obtención de nuevos recursos para políticas públicas, debido al proyecto de Cumplimiento de las obligaciones tributarias, donde esperan destinar esos recursos para aspectos de seguridad pública, salud, entre otros.

“Cada cosa tenemos que irla resolviendo a través de los mecanismos que están o en elaboración o discusión. Actualmente está el proyecto sobre cumplimiento tributario, que permitiría en principio financiar el aumento de la PGU, en seguridad ciudadana”, dijo Marcel.

“En materia de tarifas eléctricas, subsidios al pago de la electricidad, se barajaron algunas alternativas en la discusión del proyecto de ley, pero como en esa oportunidad no se logró ir más allá de lo que se fijó en ese momento, es que la propia ley se fijó en la constitución de esa mesa”, cerró.

Entre los llamados oficialistas a aumentar el subsidio están los de la diputada y presidenta de la Cámara Baja, Karol Cariola (PC), quien pidió a La Moneda frenar estas alzas apuntando a una posible renegociación de los contratos con las empresas involucradas; y el diputado Diego Ibáñez (FA), quien advirtió que “es imprescindible dar nuevos pasos, aumentando los recursos y mecanismos disponibles para que, en pleno invierno, más familias no se vean afectadas por los ajustes tarifarios en el sistema eléctrico”.