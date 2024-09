Codelco adquiere 10% de Quebrada Blanca en estratégica venta de Enami para reducir deudas

La Corporación Nacional del Cobre (Codelco), la mayor cuprífera del mundo, informó este jueves de la compra por 520 millones de dólares a la también estatal Empresa Nacional de Minería (Enami) del 10 % de la mina Quebrada Blanca, en el norte del país.

“El acuerdo, aprobado por el directorio de Enami, es parte de su plan de estabilización financiera e implica la adquisición de las acciones de forma inmediata contra el desembolso de 520 millones de dólares en dos pagos”, explicó Codelco en un comunicado.

La mina Quebrada Blanca, propiedad de la canadiense Teck, ubicada en la Región de Tarapacá, es un mega yacimiento de cobre y se encuentra en plena operación de su segunda fase para posicionarse dentro de las 20 faenas con mayor producción de cobre del mundo. A nivel nacional, se ubicaría como el sexto productor, después de Escondida, Collahuasi, El Teniente, Radomiro Tomic y Los Pelambres, considerando sus producciones de 2023.

Previo a la negociación, Juan Ignacio Guzmán, CEO de GEM Mining Consulting, señaló que “es clave entender que esto no generará más aportes al Estado, ya que solo significa cambiar al dueño (en ambos casos una empresa estatal)”. En una carta al director enviada a El Mostrador, el académico del Departamento de Ingeniería en Minería de la PUC, sostuvo que esta adquisición presenta riesgos para ambas empresas. “Para Codelco, implicaría un endeudamiento adicional de 500 millones de dólares, sumado a su actual de 20.500 millones de dólares, incrementando así el riesgo de insolvencia futura”, afirmó.

Cabe mencionar que la operación fue por el gremio Sonami en forma y fondo. Según consignó Diario Financiero, Jorge Riesco, presidente de esta entidad, acusó “falta total de transparencia” y que “no nos parece que una transacción directa con Codelco pueda maximizar el valor de ese activo para Enami”.

Con la compra, Codelco tendrá derecho a recibir dividendos preferentes, la no dilución de la participación del 10 % ante aumentos de capital, y la capacidad de nombrar dos de los 11 directores en la sociedad.

La producción atribuible a Codelco, que lucha por impulsar su producción en medio del retraso de proyectos clave, equivaldría a un rango de entre 25.000 y 30.000 toneladas de cobre fino por año, según la estatal.

“Nuestra estrategia de desarrollo y fortalecimiento de la empresa a través de asociaciones nos permitirá potenciar nuestra posición en el mercado de cobre y de litio y, con ello, incrementar el aporte de valor que Codelco hace al país. En esa misma línea es muy positivo que un activo de este valor se mantenga en manos del Estado”, señaló en el mismo comunicad Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco.

La transacción también permitirá a Enami, que ha enfrentado pérdidas en los últimos años, reducir su deuda y obtener liquidez.

La ministra de Minería, Aurora Williams, dijo por su parte en un punto de prensa que Enami tiene una situación financiera “compleja” y que es necesario “estabilizar” a la estatal para que pueda seguir apoyando a los pequeños y medianos mineros del país.

“Esta transacción lo que apunta es a la viabilidad del sector. Si no se estabiliza financieramente Enami, corre en riesgo la viabilidad del sector”, añadió Williams.

Cabe mencionar que, en esta transacción, Codelco contó con la asesoría financiera de Banchile, mientras que Enami con BTG Pactual.

Esta no es la primera vez que Enami vende activos a la corporación. Ambas empresas han sido protagonistas de dos operaciones de relevancia: el traspaso de Fundición Ventanas a la cuprera en 2005 por US$ 393 millones, y el ingreso de ésta misma a Los Bronces, de Anglo American, donde pagó US$ 180 millones por una transacción en que la estatal ganó después sobre US$ 2 mil millones.

Chile, donde la minería representa el 12 % del PIB nacional y donde operan gigantes como la propia Codelco, BHP, Anglo American y Antofagasta Minerals, produce entre 5 y 6 millones de toneladas de cobre al año.