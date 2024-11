Marcel responde a Matthei: “Se va a entregar la economía en una situación considerablemente mejor”

En condiciones de cumplir su segundo trámite, en la Sala del Senado, quedó el proyecto de ley de presupuestos para 2025, luego de que la Cámara Baja concluyera el despacho de la iniciativa.

El texto llegó con la mayor parte de los ministerios aprobados y, con los recursos repuestos en varios de sus programas luego del rechazo que habían experimentado en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. No obstante, uno de los puntos que ha generado mayor debate en el proceso es el nivel de gasto y deuda pública, un tema sobre el que el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) ha expresado reiteradas preocupaciones.

El CFA ha alertado que, en los próximos años, la deuda del Estado podría superar el nivel “prudente” de 45% del PIB. Además, el organismo ha señalado que no existen, o son muy limitados, los márgenes para nuevos gastos. En este contexto, el CFA ha instado al Ejecutivo a realizar esfuerzos adicionales, más allá del ajuste de más de US$770 millones propuesto por la Dirección de Presupuestos (Dipres), con el fin de alcanzar la meta de un Balance Estructural de -1,9%.

Frente a este escenario, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que el Gobierno alcanzó un acuerdo marco en la Comisión Mixta, lo que permitió desbloquear la discusión del Presupuesto en la Cámara Baja. Marcel expresó su esperanza de que este acuerdo también facilite la tramitación en el Senado.

Un ajuste del presupuesto de gastos para 2025 equivalente a 543.539 millones de pesos, que reduce desde 2,7% a 2% el crecimiento del mismo en el presupuesto 2025, así como medidas para actualizar y transparentar la actualización de los ingresos y el balance fiscal son algunos de los contenidos del acuerdo marco para la discusión del erario del próximo año.

En una jornada marcada por las críticas de la alcaldesa de Providencia y candidata presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, quien había señalado en El Mercurio que “van a entregar el Gobierno sin un solo peso (…) Nuestro país no está creciendo. Por lo tanto, no está generando nuevos ingresos. Así que no hay un solo peso. No hay nada de plata”, el jefe de la billetera fiscal respondió con firmeza. Marcel aseguró que, al concluir este Gobierno, “no me cabe duda que al término de este Gobierno se va a entregar la economía y las finanzas públicas en una situación considerablemente mejor que aquella en la que lo recibimos”.

En relación con las críticas al manejo fiscal, el titular de Hacienda subrayó que, al analizar las cifras del Presupuesto 2025, en tres años, acumulativamente el gasto público va a haber crecido menos del 7%, que para un período de este tipo es el más bajo que hemos tenido, creo, desde el retorno a la democracia”.

Con ello, Marcel sentenció que “hay que acostumbrarse que en materia de finanzas públicas, no vamos a volver a los tiempos donde el gasto público crecía un 6% o 7%”.

El ministro también señaló que, en la actualidad, “obviamente, el espacio fiscal es más limitado” y que el desafío será “aprender a manejar bien las finanzas, hacer ahorros donde corresponde y hacer reformas que liberen recursos de temas menos prioritarios para destinarlos a otros más prioritarios”. Este, agregó, es un desafío que, según su perspectiva, deberá ser afrontado no solo por este Gobierno, sino también por los futuros.

El Presupuesto 2025 inició esta tarde su segundo trámite en el Senado. La iniciativa será analizada, en sesión especial, a partir de hoy lunes 18 de noviembre, a las 16 horas.

Cronograma

De acuerdo con las citaciones de sesiones especiales, el calendario para la tramitación del erario para 2025 es el siguiente:

Lunes 18 de noviembre de 2024

Sesión especial de 16:00 a 20:00 horas

Martes 19 de noviembre de 2024

Sesión especial de 10:00 a 14:00 horas

Sesión especial de 15:00 a 22:00 horas

Miércoles 20 de noviembre de 2024

Sesión especial de 10:00 a 14:00 horas

Sesión especial de 15:00 a 22:00 horas

Jueves 21 de noviembre de 2024

Sesión especial de 11:30 a 14:00 horas

Sesión especial de 15:00 a total despacho