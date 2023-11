Artículos destacados 03112023

Faltan 44 días para el 17 de diciembre

A diferencia del plebiscito constitucional del año pasado, la oposición busca que el Presidente Gabriel Boric transparente su preferencia respecto del “A favor” o el “En contra” ante la propuesta de nueva Constitución aprobada la semana pasada por el Consejo Constitucional. Esto esconde detrás la intención de que la votación se trate también sobre la gestión del Gobierno. Por ahora, la estrategia de la derecha de cara a un nuevo referéndum es sacar al Gobierno a la cancha.

El tardío relato del oficialismo

Las semana pasada, en la reunión del Comité Político de La Moneda, los jefes de partido y los ministros del gabinete político acordaron dos puntos: que el Gobierno prescindiera de mostrarse por la opción “En contra” para el plebiscito y que los partidos darían a conocer su postura de manera conjunta durante esta semana. Si bien algunos ya tomaron cartas en el asunto, varios factores cambiaron el escenario. El tardío relato del oficialismo.

A favor vs. En contra

Los diputados Nelson Venegas (PS) y Andrés Celis (RN) se refirieron a las principales razones tras la opción “A favor” y “En contra” para el plebiscito del 17 de diciembre. Además, abordaron el rol de los partidos y líderes políticos en periodo de campaña. ¿Será un voto sobre el Gobierno? Desde el oficialismo esperan que el silencio en La Moneda pueda evitar la estrategia opositora. Revive un nuevo capítulo de La Semana Política.

Encuesta

El voto “A favor” de la propuesta del Consejo Constitucional subió 6 puntos porcentuales desde su última medición, ubicándose en 30,8%, muy lejos del 52,7% que votaría “En contra”. Sin embargo, esta última opción tuvo una caída de 10 puntos porcentuales respecto de las anteriores mediciones. Estos son los resultados de la encuesta UDP-Feedback.

Juan Carlos Said: “Habrá reforma por las buenas o por las malas”

Según el experto en salud pública, la ley corta es simplemente un parche que no evitará la quiebra de al menos una isapre. Said, médico internista y experto en salud pública, advierte que la reforma ya está en marcha, pero sin reglas. Y, sobre la propuesta constitucional para la materia, “es Jaime Guzmán con esteroides”, asegura. Juan Carlos Said en La Mesa.

Los Gallegos amenazan con asesinar a mototaxistas en Perú

Una serie de violentos disturbios se han producido en los últimos días en la zona céntrica de Lima, donde el lunes pasado se inició una suerte de levantamiento en contra del cobro de extorsiones por parte de sujetos venezolanos hacia los populares “mototaxis” de sectores como Victoria, Gamarra y 28 de julio. El hecho, estiman fuentes policiales, puede tener serias repercusiones en Chile, dada la base de operación que el grupo mantiene en Arica, donde se prepara un juicio en contra de 44 de sus integrantes. ¿Quiénes son Los Gallegos? Aquí le contamos sobre una de las facciones originales del Tren de Aragua.