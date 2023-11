El tardío relato que prepara el oficialismo para su campaña por el “En contra”

Los partidos del bloque de Gobierno esperaban entregar su postura oficial frente al próximo plebiscito constitucional el 7 de noviembre, cuando el documento con la propuesta del Consejo sea entregado al Presidente Boric. Sin embargo, los plazos se adelantaron.

Las semana, pasada en la reunión del comité político de La Moneda, los jefes de partido y los ministros del Gabinete político acordaron dos puntos: que el Gobierno prescindiera de mostrarse “En Contra” para el plebiscito y que los partidos darían a conocer su postura de manera conjunta durante la próxima semana.

No obstante, varios factores cambiaron el escenario: la presión de Chile Vamos y Republicanos para que el Gobierno señale qué alternativa apoyará, la baja de la opción “En Contra” en las encuestas, así como la ventaja de la oposición en la elaboración de la campaña de propaganda televisiva “A favor” (que debe entregarse al CNTV el 14 de noviembre).

Todo ello ha acelerado los tiempos para que el oficialismo haga público su rechazo al texto de Carta Magna propuesto por el Consejo Constitucional. Al mismo tiempo, se aleja de sus opciones una declaración conjunta.

Según explican en el bloque de gobierno, los partidos de derecha buscan que el plebiscito se convierta en un referéndum de evaluación al Gobierno y que, en lo relacionado a la campaña de la franja de TV desde hace más de un mes, mandataron a un equipo de “creativos” de contenidos estratégicos, que ya trabajó en el plebiscito de salida del año pasado. De hecho, ya han difundido contenido por redes sociales.

Y aunque hace 10 días había cierta confianza en los partidos oficialistas, dado que el “En Contra” lideraba las encuestas con cerca de un 58%, ha surgido algún grado de nerviosismo, ya que esa cifra ha bajado a alrededor de un 52% (según el cálculo que sacan, sumando y restando diversas encuestas), aun cuando el “A Favor” no supera el 35% y el resto se reparte entre indecisos.

Ricardo Solari encabeza campaña del PS

En ese contexto, si bien esperaban anunciarlo el fin de semana, el PS convocó a una reunión de la Comisión Política donde se definió oficializar su postura “En Contra”. En la tienda de calle París 873 habrá un equipo de campaña electoral encabezado por Ricardo Solari, con una estrategia orientada a Redes Sociales, la transmisión de mensajes de interés para la gente y la franja de televisión.

“Será más campaña enfocada principalmente en redes sociales y en la franja electoral de TV. No habrá tanto personaje porque a excepción de personas como Ignacio Walker o Soledad Alvear, por ejemplo, los demás rostros están muy asociados al Rechazo, en cambio ellos son aporte a esta campaña”, señala uno de los encargados de la campaña oficialista a El Mostrador.

De forma similar, el PPD -si bien ya lo anticipó su líder Jaime Quintana en una entrevista en La Tercera- anunció su definición ayer. Lo mismo harían el Frente Amplio y el PC este domingo; mientras que el Partido Radical revelará su decisión el lunes.

“Los partidos nos hemos ido preparando ya para las próximas semanas para empezar una campaña que le diga a Chile por qué esta Constitución no le conviene, por qué esta Constitución abusa de la gente, no defiende nuestros derechos y desprotege nuestro medio ambiente. La postura de los partidos va a estar reflejada en el voto de los consejeros (…) es evidente ya y no hay que inventarle a la ciudadanía chilena cuál es nuestra posición, es una Constitución que no nos gusta, que no fue dialogada, los republicanos se llevaron la pelota para la casa, es una constitución escrita por el puño de José Antonio Kast, preparada para un gobierno que sueña”, señaló por su parte el presidente de Comunes, Marco Velarde, a El Mostrador.

Según explican en los partidos del oficialismo, desde la semana pasada, los think tank de las colectividades oficialistas (el Instituto Igualdad, del PS; el Centro de Estudios Alejandro Lipschutz, del PC; el Instituto Pedro Aguirre Cerda, del PR; Nodo XXI y Rumbo Colectivo, del Frente Amplio; la Fundación para la Democracia, del PPD, y el CDC, de la DC) comenzaron a coordinarse para buscar argumentos y contenidos para un relato en defensa del “En contra”, pero hasta el cierre de esta edición no se han conformado equipos para una campaña electoral. “En términos de comunicaciones no ha habido todavía una bajada específica, pero hay una cantidad simultánea de reuniones entre equipos electorales, equipos de estudios y creativos para afinar un relato”, explican en el PR.

Desde el PC y el PS explican, en tanto, que “la construcción de un relato comenzó a ser una de las tareas al interior del oficialismo” y que se han comenzado a debatir “ejes con ideas fuerza” tras la entrevista de Jaime Quintana, quien afirmó que “una Constitución más a la derecha puede ser el detonante de un nuevo estallido social”.

Sin embargo, ese concepto, explican en las tiendas, no genera adhesión en el alma de Apruebo Dignidad.

“A los chilenos de pie esta Constitución no les sirve, porque finalmente va a mantener los precios caros en la vida, va a mantener el negocio con la Isapres, va a mantener el negocio de la AFP, cuestiones con las que los chilenos nos hemos negado (…) queremos una constitución que le dé certeza a Chile, estabilidad y no propensa a que el día de mañana la gente esté enojada y molesta por una constitución más abusiva que la que tenemos”, señala Velarde.

Los ejes clave del relato de campaña

El líder de Comunes precisa que no está de acuerdo en apuntar la campaña a un nuevo estallido social, sino a que “esta es una Constitución que permite los abusos en derechos sociales, en salud y en educación” y que los dichos de Quintana “no son una orientación política a implementar en esta campaña”.

“Anda por ahí dando vueltas que supuestamente se va a armar un comando, pero tampoco hay claridad de cuál ni de quiénes lo van a integrar. Yo en particular, creo que la campaña no está ganada. En una de esas, el ‘A favor’ gana. Explicarle a la gente lo malo del texto en una campaña no es tan sencillo. La objeción de conciencia institucional, donde por ejemplo un colegio puede dejar de recibir alumnos de hijos de padres separados o solteros, es quizás lo más fácil de entender, pero no es todo el texto. La norma de sobre la independencia del Poder Judicial, lo dijeron muy bien en la Asociación de Jueces, afirmando extrema preocupación por falencias técnicas y conceptuales de la propuesta, no es fácil de explicar”, afirma un representante de la directiva del PPD.

Pese al atraso en la campaña y al debate entre los partidos, hay algunas coincidencias ya definidas: el derecho a la vida, un Estado social y democrático de derecho y la libertad sindical son los principales ejes en que coinciden las colectividades para el relato oficialista en la campaña electoral que se avecina para el plebiscito de salida del 17 de diciembre.

Según coinciden en el sector, otros temas que debieran promoverse en foros, redes sociales, territorios y en la franja televisiva son la “objeción de conciencia institucional, diversos temas valóricos, de seguridad social, salud, pensiones y sobre los tribunales de Justicia”.

Otro concepto que transita en la discusión es que difundir que la propuesta constitucional no satisface las demandas sociales en pensiones, distribución de impuestos ni en salud, temas que en el oficialismo esperan retomar con urgencia post plebiscito en el Congreso. “El desafío que se tiene está en pensiones, salud y pacto fiscal, en el marco del plebiscito y hasta finalizar el gobierno. Tenemos que entregar una agenda de reformas resueltas o a lo más encaminada concretamente. Yo creo que aquí hay que cerrar ese ciclo de procesos de reforma que llevan años”, señala el ex ministro de Salud Álvaro Erazo, miembro de la Comisión Política del PS, instancia que oficializa sus lineamientos este jueves.