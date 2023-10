Encuesta UDP-Feedback anticipa resultado estrecho en plebiscito, mientras disminuye voto “En contra”

El próximo domingo 17 de diciembre se realizará el plebiscito de salida para determinar si el texto emanado por el Consejo Constitucional -el que fue votado este pasado lunes- será aprobado o rechazado.

Faltan 47 días para eso, y las encuestas ya están palpitando el ambiente electoral. De hecho, en los sondeos de las pasadas semanas, se marcaba una tendencia clara: las personas cercanas a la opción “En contra” siguen siendo mayoría, pero con el transcurso de los días previos, la opción del voto “A favor” toma fuerza y comienza a acortar distancias.

Esto es lo que muestran los resultados de la última “Encuesta sobre Proceso Constituyente” de octubre 2023, elaborada por el Laboratorio Constitucional y la Plataforma de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales (UDP) junto con Feedback Research, la que reveló que los simpatizantes del voto “A favor” han crecido en los últimos meses.

En concreto, el voto a favor sube 6 puntos porcentuales desde su última medición en septiembre de este año, ubicándose en 30,8%, muy lejos de los 52,7% que votarán en contra. Sin embargo, esta última opción tuvo una caída de 10 puntos porcentuales y en las últimas mediciones venía en alza.

En conversación con El Mostrador, el profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes, uno de los responsables de la encuesta, explicó que “la tendencia de varias encuestas muestran precisamente un aumento del ‘A favor’ y una baja en ‘En contra’. Yo creo que el próximo mes seguramente se van a acercar esas posturas. Va a ser un resultado más bien estrecho. Muy probablemente se tiene mucha relación con el fin del periodo del debate y el inicio de la campaña, que en el caso del voto a favor ha empezado hace un par de meses por lo menos”.

Dentro de las razones para votar en contra de la propuesta constitucional, se encuentran que no le gusta cómo está quedando el texto (34,8%), que el texto no resuelve los problemas del país (20,7%) y que no se siente representado por los pactos políticos presentes en el proceso (19,5%).

¿Constitución nueva o la vigente?

Las cifras -que representan los resultados de 5.086 encuestados- van de la mano con otra pregunta de la encuesta, que ratifica esta tendencia: en los últimos meses, ha disminuido la cantidad de gente que prefiere quedarse con la Constitución vigente y, por otro lado, ha aumentado la opción de una nueva Constitución, ya sea elaborada por el Consejo Constitucional o el comité experto.

En julio de este año, la opción de mantener la actual Constitución tenía un respaldo de un 40,7%. Tres meses después, dicha cifra es de 32,3%. En cambio, la opción de aprobar la propuesta del Consejo, en julio, llegó al 17,7% y, tras unos vaivenes de por medio, en octubre llegó al 18,4%.

Fuentes explica sobre esto que “lo que se está dando es que en la medida en que hay una propuesta ya concreta, efectivamente la gente empieza a cambiar levemente. Creo que el efecto de la campaña que partió en favor, así públicamente a partir de mediados de agosto aproximadamente, ya empieza a afectar la postura sobre todo de gente que antes tenía una postura más favorable a mantener la Constitución y ahora a cambiarla hacia lo que está aprobando el Consejo”.

“En el caso del Rechazo en el plebiscito anterior, (el apoyo) se instaló más o menos en abril y estuvo cinco meses muy sobre el voto a favor del Apruebo. Por lo tanto yo creo que a diferencia de este ciclo, en donde se nota que se empieza a estrechar; veo que en la elección pasada, en el plebiscito pasado, la decisión del Rechazo estaba mucho más instalada tempranamente. En cambio, ahora yo creo que la decisión de ‘En contra’ es un rechazo a un texto que todavía no se había aprobado pero que es un poquito más dúctil y por lo tanto probablemente vamos a ver este acercamiento de posiciones”, añadió.

Evaluación de los grupos del Consejo

La encuesta también hace un repaso del respaldo de los distintos grupos al interior del Consejo Constitucional.

La Comisión Experta sigue como la más valorada, con un 13,7″%. Y la única, porque el resto de integrantes tiene nota negativa: el Consejo Constitucional con -7,7%, los consejeros republicanos con -21%, los consejeros RN -27,1%, consejeros UDI -28,5%, consejeros PS -30,9%, consejeros del Frente Amplio 39,8%, y los consejeros PC con -44,8%.