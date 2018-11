Mario Waissbluth se retira de la Fundación Educación 2020: "No hay plazo que no se cumpla"

Mario Waissbluth anunció este martes su renuncia a la Fundación Educación 2020, de la cual fue su fundador y coordinador nacional, cargo que ejerció desde 2008. "No hay plazo que no se cumpla", aseguró el profesor universitario en un comunicado.

"Han sido diez años en que mi salud se ha ido desgastando progresivamente, cumpliendo ya casi 71 años, pero además creo que no debiera existir ninguna institución de esta naturaleza que no deba renovar su conducción en tiempos mayores a este, el cual ya ha sido de por sí excesivo", afirmó Waissbluth.

A través de la declaración, el ahora ex coordinador nacional de dicha fundación informó que será sustituido por Matías Reeves. "Me parece una hermosa señal de continuidad y cambio, pues él fue de los jóvenes egresados universitarios que participaron en nuestra fundación. Los invito a darle todo vuestro apoyo. Necesitaremos Educación 2020 por muchos años y décadas más y no podremos lograrlo sin la ayuda de todos ustedes", declaró Waissbluth.

Finalmente, el académico agradeció el apoyo y pidió disculpas a aquellos con quienes haya tenido alguna diferencia. Sin embargo, destacó que "incluso en los desacuerdos, todos hemos creído en lo fundamental: que los niños y jóvenes de Chile, y de América Latina, merecen más oportunidades que las que les estamos dando".