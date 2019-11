Nuevo máximo histórico: Dólar superó los $830 y aumentan rumores de intervención por parte del Banco Central

Continúa el alza del dólar en Chile. En medio del complejo escenario nacional debido al estallido social y el fortalecimiento de la divisa norteamericana frente a otras monedas regionales, la moneda tuvo un alza de $2o con respecto al cierre de ayer miércoles, llegando a registrar $838,33 en esta jornada.

Sin embargo, el dólar terminó su sesión en los $828,74, lo que significó un nuevo máximo histórico. Desde que se desencadenó la crisis social en el país el pasado 18 de octubre, el billete estadounidense acumula un aumento de $116.

Estos resultados han derivado en que toda la atención se centre en la función del Banco Central, ya que su posible intervención podría estar más cerca de lo previsto, ya que la inyección de liquidez por medio de licitaciones de swaps en divisas no han tenido los resultados esperados, considerando que el martes se logró una demanda de sólo US$ 20 millones de los US$ 400 millones ofertados, por lo que no se ha logrado moderar el fuerte avance del tipo de cambio.