Ambientalistas del Maule llaman a movilizarse para "detener" remates de derechos de agua

"Somos una comuna turística, pero también agrícola, y sin el agua, San Clemente está destinada a morir", agregó.

En la misma línea, el presidente de los agricultores del Maule, Fernando Medina, afirmó que, a pesar de la programación de la DGA, "aquí no se va a rematar el agua" y explicó que "los derechos no consuntivos son para generación productiva y los consuntivos para productividad agrícola, pero ambos derechos son para la utilización del agua dentro de la cuenca, por lo que no se debe confundir a la gente".

Según consigna Cooperativa, los remates, de acuerdo a los establecido en la pagina de la DGA, son en Río Los Molinillos, de Colbún; corrientes del Arroyo de Llolli, de Molina; corrientes del Río Barroso, del Río Colorado y del Río Lircay, en San Clemente; corrientes del estero Quebrada Honda,de Constitución, y sector acuífero denominado "esteros Belco y El Arenal", de Cauquenes.