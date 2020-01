"Nunca ha hablado con nosotros": Familiares de Óscar Pérez desmienten dos veces al intendente Guevara

En medio de la acusación constitucional que está en curso, al intendente metropolitano Felipe Guevara le sigue lloviendo sobre mojado. Durante la discusión del libelo y al ser interpelado por atropello que sufrió el joven Óscar Pérez en Plaza Baquedano, embestido por dos patrullas de Carabineros el pasado 20 de diciembre, la autoridad municipal sostuvo que, tras el hecho, se contactó con la familia del afectado, versión que inmediatamente fue desmentida por los familiares de la víctima en redes sociales.

"Acabo de enterarme que el Intendente Guevara en su defensa dijo que había hablado con nosotros. El intendente NUNCA ha hablado con nosotros, por lo tanto, si es cierto que lo dijo, está mintiendo", escribió la madre del joven, Marta Cortés en Twitter.

En la misma línea y mediante la misma red social, la hermana de Óscar, Valeria Pérez, sostuvo que "nos cuentan que el intendente Felipe Guevara está diciendo en su defensa por la AC en su contra que habló con nuestra familia, lo que es absolutamente falso. Cómo pueden burlarse así de nosotros, como si no fuera suficiente daño ya, ni siquiera se ha comunicado por RRSS!".

Luego de este tweet de Valeria, el mismo intendente metropolitano trató de aclarar la situación.

"La salud y recuperación de Óscar Pérez, embestido por carros policiales, fueron y son parte de nuestra preocupación. Por eso nos contactamos con su tío Johny Pérez, quien nos comunicó la decisión de la familia de descartar cualquier ayuda o contacto de parte de la Intendencia", escribió Guevara.

Sin embargo, esta otra versión también sería desmentida por el mismo tío de la víctima.

"Intendente, yo solo hablé extraoficialmente con Cristian Pomar por lazos laborales anteriores con fecha 29 Dic. Le dije que la familia no recibía visitas aún. Siempre dejé la puerta abierta para más adelante buscar contacto con la familia, pero no me llamó más. Además tengo los watsapp de respaldo a lo que estoy diciendo, espero que desde ahora logren tomar contacto como corresponde con la familia de Óscar", sostuvo Johny Pérez.