Ex subsecretario de Hacienda critica el manejo político de la crisis y baja las expectativas sobre una nueva Constitución: "El solo hecho de cambiarla no hará que se multipliquen los panes"

Alejandro Micco ex subsecretario de Hacienda durante el gobierno de Michelle Bachelet entregó sus definiciones sobre los efectos del estallido social, el manejo de la crisis y su visión sobre el futuro de cara al 26 de abril, día en que está fijado para el plebiscito que decidirá si se abre el camino a una nueva Constitución Política.

Micco reconoció que el conflicto social desatado el 18 de octubre pudo haberse enfriado en caso de haber existido un manejo político más eficiente del gobierno. El manejo político del gobierno ha sido bastante mediocre. Se han cometido errores y frases desafortunadas como que el país estaba en guerra, junto con la falta de empatía de algunos ministros. En un primer momento se vieron luces de que la salida de la crisis estaba bien encausada, especialmente, cuando se lograron los acuerdos tributario, constitucional y de pensiones", afirmó en entrevista con La Tercera.

El académico de la Universidad de Chile reconoce que el plebiscito no necesariamente es el final de la crisis. "Uno podía pensar que el cambio constitucional, a través de un plebiscito, era una buena salida institucional, pero ha ido perdiendo fuerza. Hoy día estamos en una situación un poco más compleja, no sabemos cómo terminará siendo el plebiscito. Hemos tenido desgaste de la potencial salida a través de los acuerdos del Congreso, pero hay que ser optimista para encausar esas demandas que siguen presentes", dijo.

Sobre la incertidumbre que el proceso constituyente genera en la economía, Micco reconoce que está presente, pero eso no implica dejar impulsar una nueva Carta Magna que a su juicio debe ser inclusiva. "Una reforma a la Constitución no es un proceso fácil. No son temas triviales. Lo primero que se debe decir es que fue una decisión acertada partir con un plebiscito para validar este proceso y luego seguir con las elecciones de los constituyentes. Una buena Constitución tiene que reunir las distintas visiones del país. Es la cancha donde todos debemos jugar y por eso, debe ser inclusiva. Esto generará incertidumbre, claro que sí, pero hay momentos en que debemos pagar costos y este es el momento", afirmó.

El ex subsecretario hizo un llamado a que el proceso sea ordenado y en medio de una discusión seria entre todos los sectores, de tal manera que la incertidumbre natural por este proceso, se reduzca "Hay niveles de incertidumbre grandes. Hay algunos sectores que parece que no quieren que esto termine bien, y han aumentado las tensiones más allá de lo prudente. Eso es complejo y peligroso, porque puede llevar a que esto desemboque en una situación de crisis. Hay riesgos, sería ingenuo pensar que no los hay. Estamos en una crisis institucional política importante, se puede salir muy bien o muy mal".

Pero Micco puso especial cuidado en no crear sobre expectativas sobre lo que realmente ocurrirá en el país si se llega a una nueva Constitución. "Es importante bajar la expectativa que ha habido sobre la Constitución. En un momento se pensó que con la Constitución se van a poder hacer todos los cambios que la gente demanda. Hay que recordar y decir que una nueva carta fundamental no nos va a generar, per se, más empleo, mejores salarios, mejores pensiones, una mejor justicia. La Constitución es un marco importante, pero no es la bala de plata y eso es importante decirlo. El hecho de cambiarla no hará que el pan se multiplique. Por el solo hecho de tener una nueva Carta Magna no vamos a mejorar la distribución del ingreso.