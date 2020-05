"No estamos excluyendo a ningún sector industrial": Abif se defiende de críticas hacia la banca por la entrega de créditos Fogape

Durante esta jornada y tras una serie de críticas contra los bancos por el tiempo de demora y sus políticas al momento de gestionar los créditos con garantía Fogape para colaborar con empresas que se han visto afectadas por la crisis sanitaria, el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (Abif), José Manuel Mena, se refirió a esta situación aclarando que los bancos "no están excluyendo a ningún sector de la industria", luego de los emplazamientos de empresarios ligados al turismo, gastronomía y construcción.

En conversación con Tele13 Radio, Mena explicó que "llevamos un total de 33 mil operaciones cursadas, y son casi otras 20 mil las que están aprobadas y en proceso para poder lograr el curse, es decir, tenemos aproximadamente algo más de 50 mil operaciones aprobadas o cursadas".

Con respecto a lo anterior, el líder de la Abif afirmó que "es una carga operativa de casi cinco meses en comparación a tiempos normales". Además, agregó que "el monto cursado a la fecha supera los US$2.700 millones, cifra superior a lo que hace Fogape en todo un año".

En tanto, con respecto a lo expuesto ayer en el Senado por el ministro de Hacienda Ignacio Briones y por el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, Mena explicó que de las 500 mil empresas elegibles para entregar los créditos con aval del Estado, "la mitad está en la banca privada".

"En 11 días se han aprobado más de 50 mil (de esos créditos) en la banca privada, estamos en un 20% en 11 días", precisó.

En relación a las críticas que han surgido desde empresarios ligados al turismo, gastronomía o construcción, quienes acusan que se les está negando el financiamiento por el rubro que representan, el presidente de la Abif aclaró que "nosotros como bancos no estamos excluyendo a ningún sector industria, y si hay personas que han recibido alguna respuesta en ese sentido, hay un error".

"Es muy posible que sean respuestas que dan ejecutivos que no tienen o no tuvieron en ese minuto toda la información para poder dar con la respuesta adecuada", agregó. Además, admitió que "es posible que algún banco tenga,por un tema de políticas internacionales, que algún sector no esté dentro del foco".