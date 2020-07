Presidente de la ABIF descartó una eventual crisis financiera producto de la pandemia: "La situación es compleja, pero está totalmente dentro de márgenes manejables"

A pesar de la desalentadora caída del Imacec de mayo (15,3%), el presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena, descartó de plano el desencadenamiento de una crisis financiera en el país producto de la pandemia, ya que, a su juicio, "la situación es compleja, pero es totalmente dentro de márgenes manejables".

En conversación con Tele13 Radio, el líder de la organización gremial sostuvo que "no queremos, no esperamos ni tenemos ninguna posibilidad que esta crisis, que es una crisis sanitaria, se pase a una crisis financiera. Yo descarto completamente la situación de una crisis financiera en las cifras que estamos viendo".

En este sentido, Mena aseguró que "no hay riesgo de una crisis financiera en este minuto y si es necesario que la banca no genere nada en este año, no hay problema, eso se va a enfrentar con la debida responsabilidad".

Al respecto, el presidente de la ABIF precisó que "el efecto en los bancos se está empezando a notar y la banca siempre tiene un efecto retardado que demora al menos unos seis meses antes que se materialice completamente".

Aprobación de créditos Fogape

Al ser consultado sobre la entrega de créditos Fogape, Mena informó que "ya estamos en el torno de los 10 mil millones de dólares en créditos aprobados de los cuales, del monto entregado, ya está en los 7 mil 500 millones de dólares".

"Es la mayor inyección en el segmento mipyme histórica en Chile que se ha dado en dos meses de operación", agregó.

Mena señaló que se han aprobado un 80% de los créditos Fogape y advirtió que "lo más probable es que una buena parte de ello también se apruebe y que el rechazo sea solo el 7%".