Desde quiebres a acusaciones de operación política: la tensión que genera en La Lista del Pueblo la candidatura de Cristián Cuevas

Victoria Popular se llama el movimiento al que pertenece Cristián Cuevas, y que forma parte de Chile Digno, el bloque de partidos políticos que agrupa al PC, la Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista, Partido Igualdad, Izquierda Libertaria, entre otros. Y si bien una parte de Chile Digno está tras la candidatura de Gabriel Boric (PC, FRVS, AH), otros se desmarcaron de su opción a La Moneda, como es el caso del Partido Igualdad.

La aparición del nombre del exdirigente sindical en el tablero presidencial fue durante esta semana, luego de que la La Lista del Pueblo revisara varias opciones que surgieron como presidenciables - que querían presentarse o que propusieron sus bases - donde circularon el alcalde de Valparaíso Jorge Sharp, Soledad Mella (recicladora de Lo Hermida), el comunicador Julio César Rodríguez, la cantante Anita Tijoux e incluso el historiador Gabriel Salazar, como él mismo contó a The Clinic. La idea original era que Cristian Cuevas estuviera en una especie de terna que se votaría el martes pasado. En el entorno del exsindicalista aseguran que fue contactado el lunes. Sectores de La Lista del Pueblo acusan que "fue levantado a última hora" y que existían ciertos reparos con su pasado político en partidos tradicionales y con gobiernos de la ex Concertación.

Uno de los indicios de la resistencia que generó en algunos sectores es que ganó con 43 votos a favor y 30 abstenciones. El hecho generó un quiebre en el Comité Central de LDP e incluso existieron rumores de posibles renuncias. La intención de LDP era realizar una consulta ciudadana para ratificar a su opción presidencial, a pesar de que quedan 2 semanas para la inscripción, para luego buscar los patrocinios. Y en parte eso lo expresaron en sus redes sociales, cuando Cuevas sigue sin ser ratificado oficialmente, a pesar de que ya aparece inscrito en el Servel recolectando patrocinios.

Porque se da por hecho algo sin que sea anunciado? Ustedes piensan que no le consultaremos antes al pueblo?#lalistadelpueblo — La Lista del Pueblo (@LaListaPueblo) August 6, 2021

Sectores de La Lista del Pueblo y cercanos al mundo frenteamplista acusaron que existió una operación política de personeros relacionados con algunas colectividades y movimientos de Chile Digno, que habrían convencido a representantes de asambleas territoriales de instalar el nombre de Cuevas, a pesar de que una de las definiciones del movimiento era levantar a una mujer, parte de pueblos originarios. De ahí que algunos consideraron que el Partido Igualdad, la Izquierda Libertaria y el Partido Humanista (que trabaja en una lista parlamentaria con los anteriores), "quieren robarse La Lista del Pueblo" y crear un nuevo pacto llamado "Pacto La Lista del Pueblo". Temen, además, que al perder en primera vuelta, Cuevas termine dándole el apoyo en segunda a Gabriel Boric, con quien compartió coalición y partido, en Convergencia Social.

En el Partido Igualdad aseguraron que ellos no conocían sobre la nominación de Cuevas, hasta que él mismo les comentó que había sido contactado por La Lista del Pueblo. Agregaron que no han tomado una definición sobre si apoyarán o no a Cuevas, lo que debe resolverse en un encuentro nacional de comunales del partido, que aún no tiene fecha.