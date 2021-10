Ministro Paris por alza de contagios Covid-19 en Chile: "A pesar que tenemos más de mil casos nuevos la ocupación de camas en UCI se mantiene baja"

Chile suma dos días seguidos con más de mil casos diarios de Covid-19, después de casi dos meses con la pandemia controlada y una cuenta de contagios diarios inferior a los mil.

"Obviamente esto genera cierta preocupación ya que habíamos logrado bajar en algún momento un promedio de 300 casos, la cifra más baja en realidad fue de 273 casos en un día", sostuvo el ministro Enrique Paris en conversación con Emol.

El jefe del Minsal hizo hincapié en que "a pesar que tenemos más de mil casos nuevos la ocupación de camas en UCI se mantiene baja. Esta situación es muy diferente ahora y se debe tanto al trabajo de prevención, medidas sanitarias y detección oportuna, que hemos fortalecido fuertemente, y fundamentalmente a la exitosa campaña de vacunación masiva contra el Covid-19, y sobre todo a la vacunación con dosis de refuerzo que ha demostrado una contundente evidencia científica con los resultados que publicamos durante esta semana".

Cabe mencionar que el proceso de vacunación en Chile tiene un avance de 88,98% en personas que se han puesto las dos dosis o bien la única de CanSino. Además, 3.793.932 ya han recibido la dosis de refuerzo.

En ese contexto el doctor Paris llamó a seguir con el proceso de inoculación, sobre todo ahora que se ha ampliado el rango etario y que ya son muchos los que se han colocado la dosis de refuerzo.

"Aquí quiero hacer un llamado muy importante: la gente que ingresa a UCI o la gente que fallece por covid-19 son personas que desgraciadamente no se han vacunado", dijo el ministro de Salud al medio electrónico.

El secretario de Estado agregó que "es sabido que el virus busca aquellos nichos donde no hay anticuerpos, es decir, busca a personas que no tienen anticuerpos porque no se han vacunado pudiendo haberlo hecho o porque están en edades en que la vacuna no ha sido aprobada. Es por eso que poco a poco hemos ido avanzando con los niños y estamos esperando un estudio de la UC para bajar más la edad de vacunación y vacunar a niños entre 3 y 6 años".

Por eso para el ministro Paris es esencial que "quienes no se han vacunado, ya sea con sus primeras dos dosis o dosis de refuerzo, deben hacerlo para mantener esta alta tasa de vacunación y así proteger a esas poblaciones que no tienen anticuerpos o se han visto disminuidos en el tiempo ya que son nichos de ataque que tiene el virus. Debemos seguir avanzando para que el virus no se aproveche de los niños o de las personas que no se han vacunado".