Senador Montes (PS) y cuarto retiro: "No me gusta. Me es muy difícil votar a favor"

El senador del Partido Socialista (PS) Carlos Montes reveló su postura frente al proyecto del cuarto retiro del 10% de las AFP, que permanece en la comisión de Constitución del Senado a la espera que se retome su discusión la próxima semana.

En entrevista con CNN, el parlamentario entregó más que una pista de lo que será su votación. "No me gusta. Me es muy difícil votar a favor, y eso lo he dicho una y otra vez por todo lo que implica. Estamos en una discusión buscando soluciones, no estoy por votar a favor el cuarto retiro", dijo.

Cabe mencionar que mientras en la DC todavía no logran llegar a un acuerdo, en el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD) ya cerraron filas en torno al proyecto de cuarto retiro. En el PS justamente solicitaron a los senadores aprobarlo, como una muestra de apoyo a la candidatura presidencial de Yasna Provoste.

Consultado sobre si esta postura complica el liderazgo de la abanderada del Nuevo Pacto Social, el legislador socialista argumentó que "ella está justamente tratando de construir una alternativa, es un proceso que no está terminado, sino que es un proceso que está en curso".

La iniciativa será votada la próxima semana en la Comisión de Constitución. De hecho, ya está agendada las sesiones para los días 25, 26 y 27 de octubre. Luego deberá pasar a la sala del Senado.

Al tratarse de una reforma constitucional, se necesita un quórum de aprobación de al menos 26 votos. Y al igual que en los retiros anteriores no sólo se necesitarán votos de oposición, sino también los del oficialismo.