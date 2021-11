La Moneda se lava las manos por allanamiento a Comunes: "No pasa por una decisión del Gobierno ni de un ministro determinado. Pasó por el Ministerio Público"

Un transversal rechazo tuvo el mediático allanamiento del Gope a la sede del Partido Comunes, en el marco del caso Karina Oliva, e incluso se exigieron explicaciones al ministro Rodrigo Delgado, titular de la cartera de Interior, responsable de Carabineros y su actuar.

La diputada Carmen Hertz (PC) fue quien tomó la posta y ofició al Ministro del Interior y Seguridad Pública, para aclarar el rol de la cartera en lo que la parlamentaria comunista calificó como un "vergonzoso" actuar policial.

El primero en salir a dar explicaciones fue el subsecretario general de la Presidencia, Máximo Pavez, sin embargo afirmó que las gestiones para concretar el allanamiento "no son acciones que se coordinen desde el gobierno".

En esa misma línea el emplazado ministro del Interior, Rodrigo Delgado, negó intervencionismo político como acusó el diputado de RD Giorgio Jackson en el allanamiento a Comunes.

"Con la misma fuerza del reproche a rendición de $ y al apoyo a investigación total, tenemos q decir q montar un allanamiento con metralletas a partido político de oposición, citando a los medios en horario prime, durante silencio electoral tiene un sólo nombre: INTERVENCIONISMO", criticó Jackson en Twitter.

La respuesta no tardó: "No sabe el diputado, o cualquier persona que lo manifiesta, no sabe la separación de los poderes del Estado", comentó Delgado.

"El rol del Gobierno es tener relación con las policías, pero la investigación se realiza mediante mandatos del Ministerio Público para lograr investigaciones", sostuvo el Ministro.

Delgado señaló que todo hubiese sido distinto si se hubiese hecho en forma consensuada, es decir, que Comunes hubiera facilitado las llaves.

"Ese consenso no se logró y había que entrar. Entonces, se le pide al GOPE que lo haga, porque el lugar estaba con candados, usando el protocolo sea cual sea el lugar. Hay un protocolo GOPE de ingreso y registro", aclaró el ministro.

El allanamiento "no pasa por una decisión del Gobierno ni de un ministro determinado. Pasó por el Ministerio Público", concluyó Delgado.

En tanto el vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, tras sufragar en la comuna de Buin, recalcó a Radio Universo que "esto es algo donde el Gobierno no tiene absolutamente nada que ver. Eso es lo primero que hay que despejar".

El secretario de Estado manifestó que ha visto "algunas mentiras que algunos dijeron ayer. No tiene absolutamente nada que ver el Gobierno al respecto". Y afirmó que "claro que me hubiera gustado que (el procedimiento) hubiese sido distinto, o que hubiese sido, no sé, el lunes".

"Pero ahí la determinación es de la fiscalía y del juzgado de Garantía, del séptimo en este caso, que es el que da esa orden y a nosotros nos toca acatar lo que dicen los tribunales y lo que sostiene la fiscalía. Pero por supuesto que me hubiera gustado que fuera de otra manera", planteó el vocero de La Moneda.

Bellolio sostuvo que "para que no se viera que tenía algo que ver con las elecciones. Fueron ellos mismos, la candidatura de Karina Oliva y otras personas más, las que comenzaron a decir ciertas cosas en estos últimos días".

"Entonces, lo que quiero decir es que el Gobierno no tiene absolutamente nada que ver con ello. Esto es de otro poder del Estado y nosotros queremos que todas las elecciones siempre sean transparentes, en paz, muy participativas, como lo está siendo el día de hoy", añadió.

El vocero de Gobierno también criticó que el allanamiento se haya realizado con previo aviso a la prensa. "Hay una cosa que se ha hecho una costumbre que creo que no es buena, que es que algunas de esas incautaciones u otras se hacen con previo aviso a la prensa. A nosotros nos ha tocado también como Gobierno", finalizó.