Fiscal regional de Tarapacá por crisis en el norte: "No se trata de ser xenófobo, se trata de que uno pide que haya mayor regulación, mayor custodia policial"

El fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, abordó los últimos hechos registrados en Iquique, donde se han registrado hechos violentos y producido manifestaciones contra la delincuencia y la descontrolada inmigración irregular que afecta a la zona.

En entrevista con Radio Pauta, el fiscal Arancibia señaló que en la región "la gente se siente insegura, hay que estar acá para darse cuenta (...) toda la percepción general que existe en la comunidad, es que existe una situación descontrolada".

Respecto de inéditos delitos que se han registrado en la región, el fiscal sostuvo que "el sicariato que ha ido surgiendo en esta zona es cada vez con más frecuencia y eso es una incidencia de nuevas criminalidades que han llegado del extranjero evidentemente".

"Es una situación de personas que están afectando la convivencia y la sana tranquilidad que tenía la ciudad de Iquique, eso es el cambio que se ha producido y la gente reacciona, no se trata de ser xenófobo, se trata de que uno pide que haya mayor regulación, mayor custodia policial, que no ocurran hechos como los que vimos de la agresión a carabineros, porque eso igual le ha pasado a civiles”.

En esa línea, el persecutor remarcó que “no se trata de ser xenófobos, se trata de ser realistas, aquí tenemos un problema grave. Hay que asumir que estamos frente a un problema. No se trata de xenofobia, no sé por qué le dan ese color al asunto cuando estamos hablando de delincuentes, no estamos hablando de gente que viene a trabajar, estamos hablamos de delincuentes”.

El fiscal planteó que “existe un vínculo desde el punto de vista en que han aumentado los delitos más graves. Por ejemplo, el delito de homicidio ha tenido un incremento de 183%, ese incremento que es brutal, pasar de 18 homicidios en 2020 a 51 en 2021 son homicidios cometidos, fundamentalmente, por efecto de guerra de pandillas, muchas veces de extranjeros, ajustes de cuenta, sicariato, y por disputas territoriales. Porque aquí han entrado delitos que nosotros no conocíamos, como por ejemplo la extorsión. (Además) esto de adueñarse de ciertos territorios, como por ejemplo tomas muy vulnerables, se adueñan de eso lugares como si fueran los dueños de los terrenos, cobran por hacer cualquier actividad”.

Consultado por un eventual decreto de estado de excepción, tal como en la denominada Macrozona Sur, el fiscal Arancibia señaló que "no sé si el estado de excepción es una solución realmente. Es una cosa que ha venido sucediendo desde hace años. Es decir, ha explotado en el último tiempo".