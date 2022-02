Paula Daza da positivo en COVID-19: "Gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora”

La ex subsecretaria del Ministerio de Salud, Paula Daza, dio a conocer a través de sus redes sociales que fue confirmada como positivo por covid-19 tras hacerse el PCR por presentar malestares físicos, pero aseguró que por ahora se encuentra en buen estado.

“Ayer comencé con dolor de cabeza y tras hacerme la PCR, me acaban de confirmar el resultado positivo del examen. Por suerte, y gracias a que tengo todas las vacunas que me corresponden, me he sentido muy bien hasta ahora”, escribió en su cuenta de Twitter.

Daza tras tener notoriedad pública en la pandemia durante sus funciones en Salud Pública, dejó la administración de Piñera para formar parte del equipo de la segunda vuelta de José Antonio Kast, donde tuvo un rol central sobre todo con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, sin embargo, el republicano fue derrotado por Gabriel Boric. Luego retornó a principios de enero al equipo de Presidencia en donde habría llegado a apoyar en temas relacionados a la pandemia.

Una de sus últimas actividades públicas fue un viaje a Estados Unidos, donde se reunió con expertos en salud de diferentes países. “Durante estos días que he estado en la ciudad de Washington he mantenido distintos encuentros con expertos con científicos y también con autoridades de salud en temas de pandemia. Principalmente, compartir aquellos desafíos y aquellas medidas que hemos tomado y también cuáles son las que tenemos que hacer en el futuro. Hemos llegado a muy buenas conclusiones para poder seguir trabajando juntos y poder seguir implementando y compartiendo las medidas de Covid en nuestro país”, señaló el 10 de febrero.