Crisis Rusia-Ucrania: Consejo de Seguridad de la ONU pidió sesión especial de emergencia a la Asamblea General para votar resolución sobre la guerra

El Consejo de Seguridad de la ONU llevo a cabo una votación para enviar el tema de la crisis humanitaria de Rusia y Ucrania a la Asamblea General de Naciones Unidas para una Sesión Especial de Emergencia debido a un punto muerto entre miembros permanentes en el consejo, que se dio tras el veto del Kremlin a la resolución estadounidense que buscaba condenar a Moscú por la invasión.

El órgano de seguridad votó un texto impulsado por EE.UU y Albania para convocar una muy poco habitual sesión especial de la Asamblea, el órgano donde se reúnen los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. La petición de esta reunión no pudo ser bloqueada por Rusia, por lo que salió adelante para que la Asamblea General se encuentre a partir de hoy lunes con el propósito de discutir la crisis ucraniana y, eventualmente, votar una resolución sobre la guerra.

Según fuentes diplomáticas, consignó EFE, la instancia fue en respuesta al bloqueo de un encuentro que logró Moscú para evitar que se le exija el retiro de tropas por la resolución proveniente de Washington y sus aliados, quienes repudiaron el ataque a Ucrania.

La votación fue de procedimiento, por lo que no estuvo amenazada por otro veto. A priori, la Asamblea General -que no tiene cabida para veto- puede adoptar un texto similar al que no se pudo aprobar el viernes en el Consejo de Seguridad. Aunque las resoluciones de este órgano no son vinculantes y tienen menos peso que las del Consejo, el texto sería un importante mensaje para Rusia y dejaría clara la amplia oposición a la invasión entre los países de la ONU.

Del mismo modo, Francia también ha presentado una resolución sobre cuestiones humanitarias para la consideración del consejo.