Minsal del gobierno anterior asegura que clases presenciales siguen siendo obligatorias

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, se mostró sorprendido ante un cambio evidenciado en el sitio web de la cartera de Salud, donde se informaba que la presencialidad de clases pasó de ser "obligatoria" a "voluntaria".

“Vamos a conversar con la ministra (María Begoña) Yarza, que es la actual ministra de Salud, respecto a si tenía información. Entiendo que no. Ni ella ni nosotros estábamos en conocimiento de esto. También preguntaré al exministro (Raúl) Figueroa, porque entiendo que él tampoco sabía”, expresó Ávila.

Ante el emplazamiento, la exsubsecretaria de Salud Pública del Gobierno de Sebastián Piñera, la doctora María Teresa Valenzuela, salió al paso y señaló que el sorpresivo cambio fue por "un error de gráfica".

"Resolución que dictamina Educación es la correcta. Salud no puede hacerse cargo que no es de ellos, no regula el tema de clases. Debe ser un error de gráfica. Lo corroboré con la Secretaría de Comunicaciones, que es de donde pudo haber salido el programa de gráfica cuando se hizo modificaciones al Plan Paso a Paso. Pero la obligatoriedad a la presencialidad sigue", señaló la médica en conversación con Emol.

De acuerdo al medio electrónico, otra fuente del anterior Minsal agrega que "todo es un error de gráfica, que no pasa por nosotros".

"De acuerdo a las resoluciones no hay cambios. Sigue siendo obligatorio. Las gráficas tienen un error cuyo origen desconozco. Lo que importa son las resoluciones", añadieron desde el ministerio dirigido anteriormente por Raúl Figueroa.