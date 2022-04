Convención Constitucional: encuesta Feedback Research otorga ventaja de 3 puntos al “Rechazo”

Una ventaja de tres puntos lograría la opción “Rechazo” sobre el “Apruebo” en un plebiscito de salida, según los resultados que arrojó la última encuesta Feedback Research, sondeo realizado bajo modalidad online a 1.804 personas entre el 16 y el 18 de marzo, que sitúa a esta opción con un 44% de adhesión por sobre un 41% que votaría en favor de la nueva carta fundamental.

De esta manera, según este estudio, la opción del “Rechazo” por primera vez aparece con ventaja de cara al plebiscito, referendum que ha de ratificar o no la propuesta de Constitución que emane del órgano que trabaja en su redacción. En este sondeo, un 8% votaría nulo, blanco o no votaría, y un 8% restante no responde.

No obstante lo anterior, en el segmento entre los 18 y los 29 años, el apoyo a la nueva Constitución sigue siendo mayoritario, con un 53% de aprobación y un 24% de rechazo, mientras que un 8% se abstiene, anularía o votaría en blanco, mientras que un 15% no responde. En el grupo etáreo que va de los 30 a 39 años, la aprobación del nuevo texto se estaciona en el 49% frente al 40% del “Rechazo”, con una abstención del 8% y un 4% que no responde. El “Rechazo” se impone en los grupos que van desde los 40 a los 49 años, con un 49% que se decanta por esta opción; mientras que en el segmento que va de 50 a 59 años (y más de 60) esta opción con sigue el 53%.

Respecto a la marcha del proceso constituyente, el 27% de los consultados considera que es “muy bueno o bueno”, el 21% lo califica de “regular” y el 52% lo define como “malo o muy malo”.