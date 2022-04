Diputado Sebastián Videla: "Resulta un imperativo la visita del Ministerio de Interior a la frontera norte del país"

Para el diputado Sebastián Videla el Estado de Excepción Constitucional ha colaborado enormemente en evitar que la crisis migratoria se acreciente. Sin embargo, a su juicio, resulta un imperativo la visita de las autoridades del Ministerio del Interior a Colchane y a Ollagüe, lugares donde el parlamentario ha estado en terreno en estas últimas semanas.

"De verdad espero que en estos próximos días el gobierno y algunos de sus ministros vengan a terreno a conocer lo que sucede con la situación en las fronteras. No puede transformarse en un mero dato que 18 personas fallecieran el 2021... Estamos ante una crisis humanitaria y debemos estar a la altura como uno de los países líderes de la región".

El congresista por la Región de Antofagasta sostiene que el combate debe ser, además, contra el narcotráfico y todas las organizaciones criminales que se mueven en la zona. "El poder central también está al debe en materia de seguridad ciudadana".

¿Cuál es su posición en torno del litigio por el río Silala en La Haya?

- La postura de nuestro país es más que acertada. Es un río internacional y que ha mantenido su flujo de binacionalidad por años. Confiamos en que el equipo chileno que está en la Corte Internacional llevará adelante, y de muy buena forma, la postura de Chile, porque está compuesto por profesionales muy competentes en el tema.

¿Qué le parece las acciones que toma el gobierno boliviano frente al conflicto del Silala?

- Este conflicto fue una campaña contra nuestro país del ex presidente Evo Morales. Primero fue la salida soberana del mar y, ahora, el río Silala. Morales hizo mala política y utilizó una discusión artificial para beneficio propio. Ambos países no se pueden dar el lujo de despilfarrar dinero en medio de una pandemia y ante un panorama económico con mucha incertidumbre ad portas. Acciones como la suya no ayudan a recuperar los lazos tan importantes entre ambos países.

¿Cómo fue la experiencia de estar en la frontera, conociendo la situación migratoria del norte? ¿Cómo evalúa el trabajo del gobierno en esta materia principalmente en esa zona?

- El Estado de Excepción Constitucional ha colaborado enormemente en evitar que la crisis migratoria se acreciente. Sin embargo, resulta un imperativo la visita de las autoridades del Ministerio del Interior a Colchane y a Ollagüe, lugares donde he estado en terreno en estas últimas semanas, porque es imprescindible conocer esas zonas para saber qué está ocurriendo. Soy nortino y sostengo que el norte ha estado abandonado por muchos años. Basta que se den promesas, como en gobiernos anteriores, que nada hicieron en cuanto a temas migratorios. De verdad espero que en estos próximos días el gobierno y algunos de sus ministros vengan a terreno a conocer lo que sucede con la situación en las fronteras. No puede transformarse en un mero dato que 18 personas fallecieran el 2021... Estamos ante una crisis humanitaria y debemos estar a la altura como uno de los países líderes de la región.

- El fallido control fronterizo tiene, además, otras resonancias, como la delincuencia...

- Ambos temas están relacionados particularmente por el robo de vehículos con portonazos en Antofagasta y Calama, para luego ser llevados a Bolivia por pasos no habilitados, y desaparecen sin que nadie haga algo. Si a esto sumamos los delitos menores, como robo y hurtos, puedo afirmar que ya salir de tu casa en Antofagasta es algo que se piensa dos veces... Pero no es algo que descubramos ahora, el combate debe ser, además, contra el narcotráfico y todas las organizaciones criminales que se mueven en la zona. El poder central también está al debe en materia de seguridad ciudadana.

Ley por el autismo

- ¿Qué propuestas está trabajando como eje de su trabajo legislativo?

- Hoy estamos trabajando fuertemente en la nueva Ley de Autismo. Es necesario que esto sea analizado pronto, porque va a beneficiar a cientos de niños, niñas y adolescentes, pero también a sus padres y a sus abuelos... La realidad es dura en muchos casos, por eso repito constantemente que las personas con TEA no pueden seguir esperando. La salud mental es un tema que se esconde y hay que enfrentarlo. Debemos decir presentes como legisladores y como sociedad. Si en salud todos mejoramos, tendremos un mejor país, sin dudas...