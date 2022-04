Bancadas de la oposición articulan propuestas comunes en seguridad y pensiones

La oposición informó que ya se encuentra trabajando una serie de propuestas en materia de orden público, seguridad y pensiones para obligar al gobierno del Presidente Gabriel Boric a mostrar con prontitud sus cartas respecto a las reformas más urgentes, lo que ha permitido aglutinar a la oposición bajo un paraguas común dentro del Congreso.

El nuevo trabajo de articulación de las bancadas opositoras en el Congreso se basa en áreas donde hay diagnósticos comunes, según afirmó el diputado RN Andrés Longton a El Mercurio. “Tenemos ciertos puntos de encuentro en ciertos principios que son básicos como el orden público, la seguridad y la propiedad de los fondos de pensiones, y en la medida en que sigamos encontrando más temas afines, que yo creo que son más los que nos pueden unir que dividir frente a las reformas que va a impulsar el Presidente Boric, vamos a ir generando una coordinación muy articulada”.

“Mientras más fuerza aglutinemos, eso se va a traducir también en una mayor cantidad de votos en la Cámara y por tanto, eso también va a obligar al Gobierno de Boric a sentarse a dialogar con nosotros (...) eso lo va a obligar a ceder en ciertos puntos, pero siempre con el espíritu de colaboración de poder sacar adelante la reforma (de pensiones)”.

En tanto, el diputado Jorge Guzmán, subjefe de bancada Evópoli, señaló que “luego de lo ocurrido esta semana referente a las políticas de retiro, creo que lo esencial y lo urgente es legislar de verdad y en forma seria y responsable respecto a una reforma de pensiones, pero que se haga cargo de las verdaderas necesidades de las personas. Y creemos que con los partidos de Chile Vamos, más Republicanos, más el PDG y la DC, podemos construir una propuesta que se acote a los puntos que nos unen como oposición”.

Chiara Barchiesi, subjefa de la bancada del Partido Republicano, comentó que “es un trabajo que obviamente lo queremos hacer de la forma más seria e incansable también para exigir estos puntos y para lo cual un diputado de cada uno de los partidos van a participar en un trabajo en equipo para poder hacer una propuesta mancomunada y lo más seria posible. Esto para hacer un poco el contrapeso de lo que está proponiendo el Gobierno y que nosotros consideramos que es contraproducente”, al tiempo que invitó a la DC a formar parte del grupo, pese a la negativa de la Falange a formar parte de este bloque.

En el Partido de la Gente se apresuraron en manifestar un matiz ya que “nosotros no somos para nada de oposición, simplemente estamos disponibles para conversar de cosas importantes”, aseveró Yovana Ahumada, quien lidera la bancada de la formación creada por el economista Franco Parisi. “Si eso lo trae el Gobierno conversaremos con el Gobierno, si vienen de izquierda o derecha a nosotros no nos importan los colores políticos, porque no somos del duopolio, por decirlo de alguna manera. Quien lo traiga, si es algo importante vamos a conversar o a trabajar”, señaló.