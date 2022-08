Ministra Orellana y escenario post plebiscito tras detención de Llaitul: "Ha dicho varias veces que no cree en el proceso constituyente"

“Lo que él (Héctor Llaitul) hizo hace unos días fue reconocer el delito de robo de madera y vincularlo a las actividades de su organización”, sostuvo Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, quien también es parte del comité político al interior del Gobierno -primera vez que una autoridad de esta cartera pertenece a este espacio central de toma de decisiones dentro de La Moneda- en entrevista con La Tercera sobre el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Llaitul fue detenido este miércoles en un restaurante de Cañete. Esto después de que la fiscalía de La Araucanía recibiera un informe donde se analizaba una entrevista dada en julio. Allí el líder de la CAM decía que la forma de reivindicar la muerte de uno de sus integrantes era “a través del sabotaje, como ha quedado de manifiesto en estas últimas 2 semanas”. Tras estas declaraciones el gobierno de Gabriel Boric amplió una querella presentada por el gobierno de Sebastián Piñera por Ley de Seguridad del Estado (LSE).

La maniobra del gobierno permitió al Ministerio Público indagar a Llaitul por ese delito.

En la entrevista la ministra Orellana fue enfática al separar lo que denominó “la vía insurgente” de la causa mapuche “institucional”: “Tal como lo dijo la expresidenta de la Convención Elisa Loncon, hay en el pueblo mapuche quienes han optado por la vía institucional para hacer los cambios que ellos sueñan. Y, evidentemente, una posible consecuencia de una vía insurgente es el que se castigue cometer un delito”.

“Llaitul es una persona que ha dicho varias veces que no cree en el proceso constituyente, su opinión sobre el gobierno la supimos claramente el día de hoy (viernes)”, respondió al ser consultada por cuánto podría afectar en el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, donde se votará apruebo o rechazo la propuesta constitucional, la filtración de la conversación entre el líder de la CAM y la hasta el jueves asesora de la ex ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega en mayo que se dio a conocer por el medio Ex-Ante un día después de la detención de la cabecilla de la CAM.

“Hola, buenas tardes, ¿don Héctor Llaitul?”, fue parte de la conversación telefónica entre el líder de la CAM y de quien era la asesora de la ahora ex ministra de Desarrollo Social, el 11 de mayo. Este intercambio se daba luego de que esa mañana Llaitul convocó a “organizar la resistencia armada” frente al estado “intermedio” que el Presidente Boric analizaba decretar en el sur en una entrevista.

El jueves -un día después de la detención- el medio Ex-Ante reveló esta información -junto a la transcripción de la conversación completa donde Llaitul invitaba a la asesora a comunicarse por Whatsapp- contenida en un informe reservado de la PDI a la que accedió el diario digital. Cuatro horas más tarde la Ministra renunció a su cargo. Salió del Palacio de gobierno por un subterráneo sin referirse a las preguntas que plantearon parlamentarios de oposición como si se envió el WhatsApp a Llaitul tras el diálogo, si Jeanette Vega conversó finalmente con el líder de la CAM y otras interrogantes.

El viernes Camila Vallejo, ministra de la Secretaría General de Gobierno aclaró que “las gestiones para intentar establecer un vínculo con Llaitul no fueron instruidas, ni avisadas, ni informadas por parte de la ministra de Desarrollo Social".

Esto se suma a un informe reservado de la Policía de Investigaciones (PDI) y al que accedió La Tercera PM este viernes a días de la segunda vuelta presidencial donde Boric se impuso a Kast Llaitul aseguró sobre el Mandatario en una llamada con Jorge Padilla, “ese hueón se va a vender, ya se vendió ese con…., aparte de ser socialdemócrata y jurar medio Che Guevara, ahora va a andar (….) con los grupos económicos y va a gobernar igual, acuérdate de ese hueón, en el contexto del gobierno de ese cu… me van a matar a mí, acuérdate hueón”.

“Nadie duda de la buena fe de la ministra Vega”, aseguró la ministra Orellana. Sin embargo puntualizó que “en una cuestión tan sensible como el diálogo que hemos propuesto al país, y en especial con quienes se han negado, entran a jugar otras variables, como la necesaria señal de tranquilidad al país de que no se persiste en el diálogo con quien no está por el camino de la paz”.

Orellana siguió apuntando dardos hacia Llaitul: “No tengo una valoración positiva de quienes ejercen la violencia, porque he conversado con las mujeres mapuches, muchas no quieren hablar porque tienen miedo, porque son amenazadas, y ellas quedan en medio -literalmente- del ir y venir de la violencia”.







En caso de que se imponga el Rechazo la ministra Antonia Orellana asegura que “el liderazgo del Presidente va a ser el mismo que ha tenido siempre”

“Pase lo que pase, triunfe la opción que triunfe, el 5 de septiembre la vida democrática de este país continúa”, aseguró a La Tercera la Ministra de la Mujer y Equidad de Género consultada por si el triunfo de la opción Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre pudiera ser “una derrota personal para el Presidente Boric, con todo lo que él se ha jugado”.

“El liderazgo del Presidente va a ser el mismo que ha tenido siempre, el mismo que tuvo el 15 de noviembre -cuando firmó el acuerdo que inició el proceso constituyente en 2019-, el mismo que tuvo para triunfar el 19 de diciembre, el mismo del 11 de marzo. Ciertamente, el 5 de septiembre va a mostrar ese mismo ánimo convocante y va a abrazar la opción que triunfe y también la que pierda, y va a liderar el país para cumplir los cambios que comprometimos”, afirmó.

En el escenario de un triunfo del Rechazo, opción que lideraba las encuestas de opinión hasta el sábado 15 de agosto, último día legal para divulgar mediciones, la Ministra fue enfática en señalar que “la única derrota sería que el proceso de cambios se cerrara”.

“El plebiscito es una de las etapas del proceso de cambio que se abrió el 18 de octubre de 2019 y con el proceso previo de movilización social y del malestar antineoliberal. Y es ese ciclo el que tenemos que proyectar, que los verdaderos cambios se asienten. El verdadero fracaso sería ese”, agregó.