Carabineros detuvo a conductor de carreta que atropelló a ciclistas y será puesto a disposición de tribunales

El teniente coronel Gerardo Aravena de la Prefectura Santiago Central, señaló que el chofer de la carreta que atropelló a los ciclistas fue detenido y llevado hasta la 1° Comisaría de Carabineros ubicada en calle Santo Domingo, en la comuna de Santiago. El sujeto será puesto a disposición de los tribunales de justicia, según comentó el funcionario policial.

"Durante la presente jornada se registraron diversos desplazamientos de personas en diferentes puntos de la Región Metropolitana. Uno de ellos, debidamente autorizado y denominado Por las tradiciones del campo chileno, se desplazaba por la Alameda en dirección al Oriente y al llegar a Avenida Portugal se enfrentan con aproximadamente un desplazamiento de 300 ciclistas, quienes lo hacían lo Alameda en dirección al Poniente, lo que genera un serie de agresiones entre los integrantes de ambas marchas", relató el uniformado, de acuerdo a La Tercera.

Aravena agregó que “en estas circunstancias, por razones que se investigan, una carreta atropella a ciclistas que se encontraban en el lugar. En forma inmediata, Carabineros interviene con la finalidad de evitar otras agresiones”.

"A mí un caballo me pisó el cuello y siguió adelante, y la carreta me pasó por encima de la pierna. Eso no es un acto ni fortuito, ni una tragedia, ni nada que pudiera ser al azar. Es alguien que se metió entremedio de personas que iban en bicicleta, a pie, y en patines, a matar", contó Iván Guajardo, profesor y ciclista atropellado por la carreta, afirmando que presentará una denuncia, en conversación con TVN. Por su parte, un hombre en una carreta dijo al canal de televisión que “ellos (los ciclistas) nos agredieron primero, se pusieron a tirarnos piedras. El caballo se descontroló".

Se informó que una persona lesionada fue trasladada hasta la ex Posta Central y se encuentra fuera de riesgo vital.

Desde La Moneda, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, aseguró por Twitter que desde el gobierno repudian “completamente los golpes con fusta ocurridos hoy en Santiago”. Y agregó: "Apoyaremos las investigaciones correspondientes deteniendo a responsables. Como @GobiernodeChile no permitiremos este tipo d violencia. Llamamos a manifestarse sin agresiones, cuidar este proceso es tarea de tod@s".